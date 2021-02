Známy Čech vo veľkých bolestiach: Skončil na operačnom stole… Kvôli rúšku!

Zdeněk Barták je známym českým skladateľom. Na svojom konte má veľké disco hity z repertoáru Michala Davida, no je autorom hudby aj pre mnohé české filmy a seriály. Aktuálne sa však o známom hudobníkovi nepíše v súvislosti s jeho prácou... Nedávno sa mu totiž stala pomerne kuriózna nehoda.

Hoci rúško má slúžiť na ochranu zdravia, v tomto prípade bolo naopak dôvodom nepríjemných zdravotných problémov. „V januári som spadol paradoxne vo vojenskej nemocnici. Nevidel som cez rúško, okuliare zahmlené...“ vysvetlil českému Blesku Zdeněk Barták.

Zdeněk Barták je uznávaným českým skladateľom. Zdroj: Facebook Z.B.

Padol tak nešťastne, že si pri tom zlomil zápästie na pravej ruke. No a to je pre hudobného skladateľa doslova nočná mora. „Ruky veľmi potrebujem. Ešte by som rád niečo napísal,“ priznal sa Barták. Kvôli jeho pravačke sa preto zišlo konzílium a jeho ruky sa nakoniec ujal doktor, ktorý zachraňoval ruku aj tenistke Petre Kvitovej.

„To je moja kamarátka, tak som sa cítil bezpečne. Chcel by som pánovi doktorovi veľmi poďakovať,“ dodal skladateľ, ktorý má aktuálne šťastie v nešťastí. Tým, že vo svete zúri pandémia, umelci aktuálne veľmi nepracujú. Môže sa tak doliečiť. Prajeme skoré zotavenie!