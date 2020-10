Kuriózna nehoda hospodára Martina: Jeho mobil skončil v kravskom… No FUJ!

Hospodár Martin Bagár je na podobné kuriózne nehody na svojej farme zvyknutý.

Zdroj: TV Markíza/Instagram M.B.

BRATISLAVA - Hospodár z markizáckej Farmy, Martin Bagár, nie je len hercom pre potreby televíznych kamier, ale farmárom je aj v skutočnom živote. No a život na statku s množstvom zvierat často prináša aj poriadne kuriózne momenty. Jeden taký sa stal aj pred pár dňami. Martinovi by ste sa nedovolali - jeho mobil totiž skončil v kravskom... No fuj!