Slovenský umelec bojoval s rakovinou: Prehovoril o chemoterapiách... Triaslo ma na zemi, nič horšie som nezažil!

Všetkému vraj prechádzali problémy so srdcom. Takmer rok pociťoval, že mu nebilo tak, ako by malo, ráno mu bývalo zle, pri zvýšenej fyzickej aktivite sa mu točila hlava. Neskôr si pri umývaní všimol tvrdú hrčku, no lekári vraj netušili, čo sa deje. Dostal antibiotiká s tým, že zrejme ide o bežný zápal a hrčka sa stiahne. „A ja som mal pocit, že keď som tie antibiotiká dobral, tak sa to aj stiahlo, ale potom to zostalo také isté. Ale že zápal sa zvykne tak zapúzdriť a zostane to potom tvrdé. Len to nerástlo, tak som to neriešil,” vysvetlil raper v rozhovore so svojím kamarátom Osťom.

Lenže potom prišli spomínané problémy so srdcom, hrčka sa extrémne rýchlo znova zväčšila a Separ opäť vyhľadal lekársku pomoc. Napokon vyšlo najavo, že má v tele nádor. Po následnej operácii a kontrolných vyšetreniach sa ale ukázalo že má v tele ešte ďalšie dva. „Doktor mi hovorí, že v oblasti krížov som mal 7 x 4 a 3 x 4 centimetre nádory, čo obrastali aortu - hlavnú tepnu v tele. Mne to vlastne škrtilo prietok krvi zo srdca a do srdca, mal som iba 50 % prietok krvi v aorte,” uviedol Separ a dodal, že lekár okamžite navrhol chemoterapie.

Separovi počas minulého roka diagnostikovali rakovinu. Zdroj: Instagram Separ

On sám ich síce najprv absolvovať nechcel a snažil sa hľadať alternatívy, no doktor mu veľmi rýchlo vysvetlil, že ide o vážnu vec a na takéto špekulácie už skrátka nemá čas. Separ teda s chemoterapiami súhlasil a v tom čase ešte netušil, že ho čaká najhoršie obdobie v živote. Bez servítky pred ústami sa rozhovoril o tom, čo všetko počas tejto liečby prežíval. Keď začal terapiu dostávať, mal aspoň to šťastie, že s ním bol na izbe mladý muž, ktorý si prechádzal tým istým a jeho liečba sa chýlila ku koncu.

Raperovi teda všetko vysvetlil. „Aj čo mi ako budú zavádzať. Lebo to je taká vec, ktorú máš zavedenú cez tepnu, v ramene ti ide katéter až do srdca. To ti čapujú tú chemoterapiu priamo tam. Prevedú ti to telom a máš to tam zavedené na celú dobu liečenia. Spíš s tým, sprchuješ sa s tým, nemôžeš na tom ležať,” opísal, čo prežíval. Ako uviedol, vďaka spomínanému "spolubývajúcemu" celý prvý cyklus prežil v relatívnej pohode, po odchode z nemocnice dokonca ešte zvládol nakrútiť videoklip.

To, čo raper prežíval, popisuje ako najhoršie obdobie vo svojom živote. Zdroj: Youtube DMS Records

Hneď na druhý deň po natáčaní mu vypadli všetky vlasy a ochlpenie. A potom nasledoval ďalší cyklus. Týždeň bol v nemocnici a 6 dní od rána do poobedia dostával chemoterapiu a ďalšie podporné lieky. „Aby si nezvracal, nemal kŕče, mal podporné látky, aby ti nebolo zle. Je tam 11 fľašiek infúzií, z toho tri sú chemoterapie. A tie ešte donesú v čiernych mechoch, lebo sú háklivé na svetlo, zavesia ti ich nad posteľ a ide do teba odporná vec, ktorá ťa vypne, hneď zaspíš, pri druhej ani nevieš, ako odídeš, potom sa zobudíš a je ti, že fuj. Najhoršie,” opísal.

Po takomto cykle nasledovali dva týždne doma na regeneráciu. „A dostaneš injekciu na zlepšenie kostnej drene a tvorby červených krviniek, ktoré chemoterapia zabíja. A raz za týždeň máš ambulantnú chemoterapiu, ktorá ti udrží tú hladinu do ďalšieho cyklu,” vysvetlil. Počas druhého cyklu sa začal fyzicky cítiť oveľa horšie. „To nebolo ako po prvom. Že som prišiel a oddychoval. To bolo ako ťahanie mozgu. Máš pocit, akoby ti ho niekto chytil a ťahal do jednej strany. Na tej strane mi stŕpla tvár alebo nohy, dostal som kŕč, ktorý trval tak dlho, že už som ho mal v... Je to vec, ktorá úplne rozbíja telo,” povedal v rozhovore.

Potom nasledoval tretí cyklus. Pred ním však musel absolvovať ešte jednu ambulantnú terapiu, no cítil sa mimoriadne zle a premýšľal, že na chemoterapiu nepôjde. „Bolo mi najhoršie v živote. Prišiel som tam a mal som životné funkcie na takej úrovni, že to bolo ako kúsok pred kolapsom. Štyri hodiny do mňa liali infúzie, ani mi nedali chemoterapiu, len ma postavili na nohy,” uviedol s tým, že chemoterapiu absolvoval na ďalší deň, pretože ak by ju nedostal, musel by prijať jeden cyklus navyše. A tak sa premohol.

Separ hovorí, že nič horšie ako stavy počas chemoterapií ešte nezažil. Zdroj: Youtube DMS Records

V polovici tretieho cyklu sa začal cítiť, že to už nezvládne. Mal pocit, že do jeho tela sa toho viac nezmestí. Rezignoval a väčšinu času prespal. „Potom som prišiel domov, bolo mi zle a bolo mi treba ísť na wc. Išiel som na záchod a ako som zažal svetlo, otočila sa mi nohami hore celá miestnosť. Padol som na zem, začal som sa úplne triasť. Najhorší stav, čo som v živote mal. Ležal som tam, pol hodinu, trištvrte, ani neviem, kým som sa dokázal doplaziť na posteľ,” opísal najhoršie momenty života, ktoré by nechcel zažiť nikto z nás.

Jeho telo sa však napokon po chemoterapiách začalo regenerovať a liečba zabrala. Bolo niekoľko možností, ako to môže dopadnúť. Jednou z ideálnych bola tá, že sa nádor stiahne natoľko, že ho bude stačiť pravidelne pozorovať. „No a to sa, chvalabohu, stalo. Mám to v takom štádiu, že tam neostalo akoby nič, je to neaktívne. Len musím chodiť na kontroly, lebo ono to má tendenciu sa vrátiť. Hlavne tých prvých 5 rokov je rizikových,” vysvetlil raper, ktorému prajeme veľa síl a najmä zdravia, aby sa čo najskôr úplne zotavil.