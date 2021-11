Vera Wisterová skončila v rukách TERAPEUTOV: Chúďa! Veď TOTO musí byť hrozné

Sympatická ryšavka v rámci podcastu Pohofka priznala, že má fóbiu z holubov. „Mám z nich strach. Ja keď som zbadala holuba, tak som prešla na druhú stranu cesty,” povedala k tomu Wisterová. Dokonca, keď videla spomínané zviera na obrázku, tak sa jej normálne urobilo fyzicky zle.

Vzhľadom k tomu, že holubov je všade dosť, moderátorka to má viac než náročné, keď sa im usiluje vyhnúť. „Nie je to úplne ok, keď niekto alebo niečo má nad tebou kontrolu. Tak som to aktívne riešila. Išla som na nejakú terapiu a išla som aj do nejakých hypnózových záležitostí,” prezradila Vera. „Do istej miery mi to pomohlo, že už to nie je také, ako predtým. Nie som fanúšik týchto zvierat, ale ustupuje mi to,” dodala.

Wisterová mala obavy, že jej synovia by mohli túto jej fóbiu zdediť, prípadne odpozerať. „Keď boli ešte v kočíku, tak to malo výhodu. Tým kočíkom som ich rozrážala,” prezradila moderátorka. Podľa jej slov ju synovia teraz pred holubmi chránia a vždy ju upozorňujú, keď nejakého zbadajú v jej blízkosti.

