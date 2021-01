Dara Rolins výletom do Tatier vytočila Slovákov: Naložila jej aj mama Silvie Kucherenko… Je to výsmech!

V uplynulých dňoch sa Dara Rolins na Instagrame podelila o zábery z Vysokých Tatier. „Vyrazila som si do rozprávky, nadýchnuť sa tatranského vzduchu. Prekrásny deň, keď je vám tak obyčajne dobre,“ napísala k fotkám zo zasnežených hôr speváčka. Na záberoch zároveň vidno, že si v spoločnosti kamarátov užíva napríklad bežkovanie.

No a práve za to si od Slovákov vyslúžila poriadnu vlnu kritiky. Rozzúrení sledovatelia sa pýtali, či pre celebrity pravidlá neplatia. Už niekoľko týždňov totiž na Slovensku platí celoplošný lockdown - to znamená, že je zamedzený voľný pohyb ľudí. Vyjsť si do prírody je povolené, no aj to len v rámci svojho okresu. Prejsť do iného okresu je zakázané.

Dara Rolins odignorovala lockdown: Slováci zúria... Pre celebritu pravidlá neplatia?!

Dokonca sa za porušenie pravidiel rozdávajú vysoké pokuty... V prípade, že sa na vás nevzťahuje niektorá z výnimiek. No a práve tak sa mala do Tatier dostať aj Dara. Vysvetlila to v ďalšom príspevku na svojom profile. Vraj bola v horách kvôli foteniu nových záberov do jej pripravovaného diára. A na bežky si vybehla vo voľnom čase.

„To, že som si včera vo voľnom čase vyrazila do lesa, rozpútalo nenávistnú debatu o mojej drzosti vyraziť z CZ na SK, keď vy nemôžete navštíviť vo vedľajšej obci ani svoju 70-ročnú mamu,“ vysvetlila dôvod, prečo bola v Tatrách bežkovať. Pre niektorých však ani toto nie je ospravedlnenie. Do speváčky sa pod príspevkom pustila aj mama Silvie Kucherenko, Monika Horváthová.

Táto fotka Dary Rolins vytočila Slovákov. Zdroj: Instagram D.R.

„No tie pravidlá platia fakt pre nás, pár inteligentných ľudí, ktorí neberú na ľahkú váhu opatrenia v rámci tak ťažkého stavu na celom svete a u nás samozrejme. Ani mne sa nechce sedieť doma, úplne si to uvedomujem a mám na dovolenky, ale rešpektujem pravidlá, ktoré by nám mali zlepšiť a odohnať tú Coronu, ale čo keď mnohí to nedodržujú, pretŕčajú sa, ignorujú a cestujú po celom svete. Je to výsmech nám, čo to dodržujeme, že ani na ulicu nejdem bez rúška, zdržujem sa doma, len do práce, obchod, nutné veci a dcéru a vnúčatá som nevidela rok. Ako je to možné, že sa môže cestovať cez pol sveta? Nie je to hrdinstvo, je to najvyšší stupeň privitivizmu a egoizmu, vysmievania sa nám, ktorí to všetko dodržujeme! Všetko dobré a smejte sa nám ďalej, primitívci!“ napísala pani Monika, ktorú konanie Dary Rolins a ďalších celebrít, ktoré si v aktuálnej situácii dopriali dovolenku v zahraničí, zjavne rozčúlilo.