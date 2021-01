Ďalšia Kollárova mamička sa doráňala: FOTO Dochrámaná noha a vyrazený dych!

BRATISLAVA - Väčšina kútov nášho Slovenska sa počas tohto víkendu tešila zo snehovej nádielky. Tá mnohých vylákala do prírody, pobyt vonku si vo veľkom vychutnávajú najmä rodinky s deťmi. A na potulky v bielej perinke to zlákalo aj Barboru Balúchovú a jej synčeka Alexa...

Barbora svojmu synčekovi venuje všetok voľný čas, no a počas víkendu sa spoločne vybrali von. Malý Alex nasadol na bicykel a mamina veselo cupkala za ním. Lenže zasnežená zem si vyžaduje aj vhodnú obuv - čižmy s takmer hladkou podrážkou a sneh k sebe akosi nepasujú, no a Balúchová to okúsila na vlastnej koži.

Barbore sa vypomstila vychádza so synčekom. Do prírody si obula nevhodné topánky a skončila s vyrazeným dychom. Zdroj: Instagram B.B.

„U** nie sú momentálne najvhodnejšie na prechádzku. Dvakrát pád, jedenkrát vyrazený dych," posťažovala sa blondínka na svojom Instagrame. To ešte celú vec brala s relatívnou pohodou, rovnako ako jej synček. „Hlavne, že Alex mal zábavu, že mu mama robí program," napísala a dodala, že "stará chcela mladou byť".

Tvrdé pády si odnieslo aj jej koleno Zdroj: Instagram B.B.

Ibaže pád zemi napokon neskončil "len" vyrazeným dychom. Speváčka si zranila aj nohu a tá sa začala ozývať čoraz viac. „Tak kolienko asi dostalo zabrať viac, ako som si myslela. A, bohužiaľ, len horšie a horšie. A to mám cez týždeň toľko roboty, že neviem, čo spravím," vyjadrila sa speváčka k fotke svojho opuchnutého kolena, no keďže zakrátko zobrala svojho drobca na sánkovačku, až také zlé to snáď nie je.