Otec slovenskej herečky má Covid: Šialený priebeh... Týždne na kyslíku, mykózy a znova sa musí učiť chodiť!

Partnerka politika Gábora Grendela nedávno informovala o tom, že ona sama prekonala koronavírus, no napriek tomu sa nesťažovala. Oveľa viac ju trápi zdravotný stav jej ocina, ktorý je už 4 týždne hospitalizovaný v nemocnici. Na svojom facebookovom profile herečka zdieľala jeho príspevok, v ktorom informoval o priebehu ochorenia.

Z toho, čím si musel prejsť, až tuhne krv v žilách. „Prvé dva týždne som bol v kritickom stave s obojstranným zápalom pľúc, vysokými horúčkami a kašľom,” uviedol s tým, že počas tretieho týždňa sa pomaly začal zotavovať. Dovtedy mu nechutilo ani jesť, výrazne schudol a zoslabol. „Celé tri týždne som bol napojený hadičkami cez nos na čistý kyslík pumpovaný do pľúc (našťastie nešlo o umelú ventiláciu), nakoľko moje pľúca to samé nezvládali,” opísal pán Roman.

Otec herečky Broni Kováčikovej leží v nemocnici s mimoriadne ťažkým priebehom covidu. Zdroj: Jan Zemiar

V treťom týždni ho z jednotky intenzívnej starostlivosti presťahovali na ARO oddelenie pre pacientov infikovaných koronavírusom, no a keďže sa jeho stav pomaličky zlepšoval, odtiaľ poputoval na Covid oddelenie. „Momentálne vo štvrtom týždni už denne robím rôzne terapeutické dychové cvičenia. Hoci to ide zatiaľ ťažko, predsa len ide. Aj keď zatiaľ neviem ten vzduch dostať do celých pľúc, ale len do cca polovice,” napísal otec Kováčikovej.

Toho však po týždňoch v nemocnici trápia aj ďalšie komplikácie. Okrem dychových cvičení sa musí venovať aj cievnej gymnastike. „V dôsledku dlhého ležania, zníženej imunity a výrazného schudnutia sa defacto učím znova chodiť.” A to ani zďaleka nie je všetko. „Kvôli každodennej konzumácii veľkého množstva liekov, vnútrožilových dávok vitamínov, infúzií, nekonečných odberov krvi, antibiotík, probiotík, injekcií do brucha aj zadku a aj v dôsledku trojtýždňového pumpovania kyslíka do pľúc sa vytvorili aj ďalšie nežiadúce účinky,” prezradil vo svojom príspevku.

Pán Kováčik bol 2 týždne na jednotke intenzívnej starostlivosti, potom ho presunuli na ARO. Zdroj: SITA/AP

„Už týždeň afty v celej ústnej dutine siahajúce až do hrdla, čo pri konzumácii jedla spôsobuje bolesť. Na niektorých častiach tela sa mi objavila mykóza - hlavne na krku. Takže okrem samotného koronavírusu so mnou riešia aj tieto vedľajšie problémy,” uviedol pán Kováčik s tým, že v nemocnici si zrejme poleží oveľa dlhšie, než si pôvodne myslel, no a v príspevku nezabudol vyjadriť úctu a vďaku zdravotníkom v nemocnici.

Pánovi Kováčikovi prajeme veľa síl v boji s týmto ochorením a takisto aj rýchle zotavenie, aby bol čo najskôr opäť v dobrej zdravotnej kondícii!