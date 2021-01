Priznanie rozvedenej speváčky Tiny: Po tomto v manželstve túžila!

Tina a Separ pôsobili ako ideálna rodina aj so spoločnou dcérou Aničkou a speváčkiným synom Teom z predchádzajúceho vzťahu. Zrazu im to však začalo škrípať a v auguste ohlásili koniec svojho vzťahu.

Napriek tomu naďalej zostali rodičmi a evidentne dokážu spolu vychádzať. „Sme v kontakte, v mieri a je to fajn,” uviedla Tina na priamu otázku od fanúšika, ako spolu so Separom teraz vychádzajú. Raper navyše aktuálne bojuje s rakovinou a roztržky s bývalou sú asi to posledné, na čo by mal chuť a najmä sily.

Speváčka však netajila ani to, že v manželstve ešte uvažovala aj nad ďalším dieťaťom. Aj na otázku, či niekedy netúžila po treťom potomkovi, odpovedala veľmi otvorene. „Pred rokmi ešte áno. Dnes už viem, že mám odrodené všetko, čo malo byť odrodené,” uviedla v odpovedi na sieti Instagram.