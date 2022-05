Speváčka Tina o svojej chorobe: Nemohla sa hýbať... Bolo mi príšerne!

To, že patrí k pacientom so sklerózou multiplex, prezradila Tina v lete 2018. V tom čase bola táto závažná diagnóza súčasťou jej života už niekoľko rokov.

Martina Tina Csillaghová v prvých rokoch svojej kariéry





Skleróza je zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodzovaniu nervov. Tine napríklad tŕpli ruky, občas nedokázala koordinovať ich pohyb a mala tiež problém so zdvíhaním svojej dcérky.

V takomto stave išiel samozrejme bokom aj šport. „Bolo nemožné vyvíjať náročnú fyzickú aktivitu, na akú som bola zvyknutá. Pre bývalú basketbalistku, streetbalistku, atlétku, milovníčku šialeností to bolo frustrujúce,” vyznala sa teraz svojim fanúšikom na sieti Instagram.

Ako mnohí vedia, speváčka patrí k tým, čo sa vybrali cestou alternatívnej liečby. „Nie je to o tom ignorovať chorobu. Ten chemický „koktejlík“ som si vyskúšala a mne osobne to spôsobovalo stav, že som si 3 dni opakovala, že takto musí byť ľuďom na heroíne. Na štvrtý deň som vedela, že to moje telo naozaj neprijíma,“ uviedla v minulosti speváčka k tomu, prečo vysadila lieky.

Ale zdá sa, že jej cesta v tomto prípade prináša ovocie. Preto sa rozhodla opäť pridať do svojho života fyzickú aktivitu. Nebolo to ale ľahké. „Pomaly, postupne som sa do toho dostávala aspoň na level, kam ma to pustilo. Spočiatku som mávala závraty, čo bolo nielen slabou počiatočnou kondičkou. Po jednom dávnejšom tréningu som dokonca niekoľko týždňov necvičila, lebo mi ostalo tak príšerne, že už som to nechcela zažiť,” priznala teraz.

Aktuálne vraj už dokáže odcvičiť aj náročnejší tréning a na druhý deň si dať ďalší. „Aby som rešpektovala svoje telo, tak necvičím viac ako 4 – 5-krát do týždňa, aj keď ani 6-krát by mi nerobilo problém,” vyhlásila. Verme, že jej stav sa bude naďalej len zlepšovať.