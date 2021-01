Šialený pohľad na slovenskú hokejovú hviezdu: Stala sa z neho žena!

Počas silvestrovského vydania ich relácie sa Gáborík rozhodol, že svojho kolegu ešte o čosi skrášli. A zrejme ho zaujímalo, ako by lámač sŕdc vyzeral, pokiaľ by bol ženou. Rovno pred kamerami preto neváhal vytiahnuť mejkap a športovcovu tvár trošku upravil.

Pery mu najprv namaľoval výrazným červeným rúžom, počas čoho Valábik vraj dosť trpel a priznal, že zafarbené ústa má vôbec prvýkrát v živote. Lenže Mariánovi nestačilo, a tak sa rozhodol Borisa ešte trošku vylepšiť. Vytiahol čiernu linku na oči a v maľovaní tváre pokračoval.

Marián Gáborík sa na svojom kolegovi poriadne vyjašil

Nad peru mu pridal znamienko krásy, okolo očí mu nakreslil okuliare, no a všetko to napokon zavŕšil tým, že mu popísal čelo. Valábik zrejme ešte nikdy nevyzeral takto smiešne a vzhľadom na to, že je vraj na svoj vzhľad celkom zaťažený, niečo podobné by si zrejme za bežných okolností urobiť nenechal. Tento pohľad si teda poriadne vychutnajte. Niečo podobné určite tak skoro neuvidíte!

Boris Valábik najprv skončil s namaľovanými perami...