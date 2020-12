Najprv Boris Kollár, teraz jeho exmanželka: Po nehode skončila v bezvedomí!

Linda Rezešová

Zdroj: Instagram LR

BRATISLAVA - Bola jedinou ženou, s ktorou sa kedy Boris Kollár oženil, hoci manželmi boli iba v USA. Práve Linda Rezešová bola jednou z tých, čo sa o neho chodili starať do nemocnice po autonehode. No najnovšie aj ju dostihlo nešťastie. Po hrozivom páde koňa zostala v bezvedomí a so zapadnutým jazykom.