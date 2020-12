Smrť Justina Topoľského (†69): Rodina zrušila pohreb a... Jeho mama skončila na psychiatrii!

Topoľský, ktorý zomrel v nemocnici, mal mať včera doobeda v bratislavskom krematóriu pohreb. Lenže ako dnes informoval cas.sk, rodina sa na poslednú chvíľu rozhodla rozlúčku so zosnulým zrušiť. Dôvodom je vraj strach jeho blízkych z koronavírusu, hoci bolo všetko zabezpečené tak, aby bolo riziko nákazy minimálne, čomu prispôsobili aj opatrenia.

Podľa Borisa Javoreka, bratranca zosnulého Topoľského, mal byť obrad cirkevný, trvať približne 30 minút a dnu mali vpustiť iba 12 ľudí. „Pohreb bol z dôvodu COVID-u zrušený, nový termín, samozrejme, oznámime. Rodina si neželá v týchto ťažkých chvíľach o ničom informovať. Pohreb sa preložil na neurčitý termín, za porozumenie ďakujeme,“ informoval.

Moderátor Peter Justin Topoľský mal mať pohreb v stredu dopoludnia.

Pre spomínaný denník prezradil aj to, že o Justinovej smrti ešte stále nevie najdôležitejšia žena jeho života. A síce jeho milovaná mama, o ktorú sa roky s láskou staral. „Jeho mamička leží na psychiatrii, kde sme ju museli hospitalizovať v rámci jej zdravotného stavu. Momentálne je izolovaná a stabilizovaná, so žiadnymi príznakmi COVID-u,“ uviedol Javorek ešte pred sviatkami.

No a tieto informácie potvrdila aj Justinova blízka priateľka Rebecca Justh. „Posledná informácia, ktorú mám, tak nevie o tom, že tu už Justinko nie je. Ešte jej to vraj nepovedali, čo je podľa mňa správne. V súčasnej situácii je pre pani Vierku lepšie, aby nevedela o tom, že Justin tu už nie je. Tým, že on chodil do Ameriky, tak si ona pokojne môže myslieť, že je v Amerike. Myslím si, že to bude zo zdravotných dôvodov pre ňu oveľa lepšie,“ myslí si návrhárka.