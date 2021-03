Zomrela mama († 94) zosnulého Justina Topoľského († 69): Ležala na psychiatrii... Ani netušila, že jej syn je mŕtvy!

BRATISLAVA - Len týždeň pred Vianocami zasiahla slovenský šoubiznis mimoriadne smutná správa. Zomrel moderátor Peter Justin Topoľský († 69). Ten mal niekoľko vážnych zdravotných problémov, no a zrejme poslednou kvapkou bolo to, že sa infikoval koronavírusom...

Správu o jeho smrti rodina celý čas tajila pred jeho mamou, o ktorú sa staral. Ona sama na tom totiž nebola najlepšie, pani Vierka bola dokonca hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení.

„Posledná informácia, ktorú mám, tak nevie o tom, že tu už Justinko nie je. Ešte jej to vraj nepovedali, čo je podľa mňa správne. V súčasnej situácii je pre pani Vierku lepšie, aby nevedela o tom, že Justin tu už nie je. Tým, že on chodil do Ameriky, tak si ona pokojne môže myslieť, že je v Amerike. Myslím si, že to bude zo zdravotných dôvodov pre ňu oveľa lepšie,” povedala pre Topky.sk ešte koncom decembra módna návrhárka Rebecca Justh, ktorá bola Justinovou blízkou priateľkou.

Podľa najnovších informácií, ktoré priniesol týždenník Plus 7 dní, zomrela v utorok 2. februára aj Justinova mama, taktiež bola pozitívna na koronavírus. O smrti svojho milovaného syna vraj až do posledného výdychu nevedela. Aktuálne sme k tejto veci pokúšali opäť osloviť Rebeccu Justh, skontaktovať sa nám však nepodarilo.

Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.