Prasklo tajomstvo legendárnej slovenskej kapely: Mali sa volať TAKTO ale... Nevedeli, aké sa tam píše I/Y!

BRATISLAVA - Zvonky zvoňte, Učiteľka tanca či ZRPŠ - to všetko sú piesne, ktoré preslávili kapelu Prúdy a jej lídra Pavla Hammela. Nenájde sa zrejme takmer nikto, kto by nepoznal slová aspoň pár ich hitov, keďže skupina kedysi patrila medzi naše najslávnejšie. Lenže... Stačilo by málo a pamätali by sme si ich úplne inak!

Spevák Pavol Hammel patrí medzi našich najikonickejších muzikantov, no a i to je dôvodom, prečo bol hosťom silvestrovského vydania relácie Zlaté časy na RTVS. Ako to už v tejto šou býva, opäť nechýbali zaujímavé otázky, odpovede a pikošky, o ktorých doteraz vedel iba málokto. No a jedna z nich je naozaj mimoriadne vtipná.

Hammel si totiž zaspomínal na začiatky kapely Prúdy. Tá sa síce pôvodne volala Jets, no tento názov vydržal iba pár dní „My sme sa tak iba asi dva týždne volali. Ja som potom presadil, že dajme preklad tohto,” začal spevák vysvetľovať, čo spôsobilo náhlu zmenu.

Pavol Hammel bol hosťom relácie Zlaté časy. Zdroj: RTVS

Spevák prezradil, že názov kapely Prúdy mal byť najprv úplne iný Zdroj: RTVS

Lenže s prekladom mali groteskný problém a presne to je dôvodom, prečo sa napokon premenovali na Prúdy. Prvý nápad bol totiž úplne iný, ibaže členov kapely potrápila gramatika. „Trysky – sme nevedeli, že aké i/y. To by bol problém. Prúdy, to nám lepšie išlo,” vysvetľoval Hammel, čím poriadne pobavil aj Milana Lasicu. A ten gramatickú záhadu hneď vyriešil. „Mäkké i po k,” navrhol.