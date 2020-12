Takto dnes vyzerá princ Radovan z Princeznej so zlatou hviezdou: Má 88 rokov a je z neho sympatický deduško!

Josef Zíma stvárnil princa Radovana v rozprávke Princezná so zlatou hviezdou.

PRAHA - Ani počas tohtoročných sviatkov nemohla v televízii chýbať rozprávka Princezná so zlatou hviezdou. Marie Kyselková (†83), ktorá stvárnila krásnu Ladu, už bohužiaľ nie je medzi nami. No Princ Radovan sa stále teší ako tak dobrému zdraviu. Dnes má 88 rokov a... Pozrite, je to sympatický deduško!