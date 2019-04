Rozprávkového princa Radovana trápi zdravie: Choroba ho pripútala na lôžko!

PRAHA – Do pamäti ľudí sa zapísal ako usmievavý a krásny princ Radovan z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou na čele. Roky ubiehajú a čas sa podpísal aj na Josefovi Zímovi (86). Toho momentálne trápi zdravie a dokonca musí ostať na lôžku.

Josef Zíma bol nezabudnuteľným predstaviteľom princa Radovana, ktorý sa zamiloval do princeznej Lady a v súboji mečov porazil kráľa Kazisveta. Rozprávka však vznikla už pred 60-imi rokmi a ani Zíma nemladne. Svoju starobu sa síce snaží brať s humorom, no pri problémoch so zdravím aj jemu mrzne úsmev na perách.

Ľuďom sa Josef Zíma zapísal do pamäte ako princ Radovan po boku Márie Kyselkovej.

Český herec a spevák si dáva na zdravie pozor, no kým nemusí, kvôli chorobám či úrazom sa snaží nerušiť žiadne schôdzky, prácu či návštevy. Ak sa tak stane, musí to s ním byť skutočne vážne. A práve to je prípad posledných dní.

Hoci sa chystal podporiť svoju kolegyňu Libušu Švormovú na predstavení novej rodinnej ságy Čechovi, na poslednú chvíľu svoju účasť odriekol. Zímovi robí problémy už aj chôdza, no napriek tomu sa vždy snažil dodržať svoj sľub a prísť tam, kam sa sľúbil dostaviť. Tentoraz však zaľahol s chrípkou do postele.

„Bohužiaľ, Pepíček Zíma nedorazí, pretože mu je veľmi zle a lieči sa doma z chrípky, ktorá má, bohužiaľ, ťažký priebeh. Ale hovoril, že sa skoro určite uvidíme,“ povedal pre český portál Expres jeden z organizátorov akcie.

Josef Zíma a Márie Kyselková vytvorili v rozprávke krásny kráľovský pár. Zdroj: profimedia.sk