Vianoce lámu ľady: Markizáčka konečne prehovorila o partnerovi.. Sviatky trávime spolu, dcéra na neho žiarlila!

BRATISLAVA - Nora Krchňáková je dlhoročnou markizáckou tvárou, ktorú po čase na televíznych obrazovkách netreba už nikomu predstavovať. Temperamentná blondínka je maminou jedinej dcérky Ninky, a tá je zároveň jej najväčším pokladom. Do ich zabehnutého dámskeho klubu sa však pred časom "votrel" aj muž a... Konečne o ňom porozprávala!

S energickou Norou sme sa stretli počas nakrúcania novej Evitovky "V lete ti poviem, ako sa mám". Sympatická markizáčka tentokrát zarezávala pre Smotánku, no nášmu mikrofónu sa nevyhla. Prvá otázka smerovala k tomu, ako má v pláne tráviť tieto sviatky. Predsa len, z jej Ninky je už veľké dievča a ako sme sa dozvedeli, išlo o prvé Vianoce, kedy nečakala, že darčeky prinesie Ježiško.

Noru Krchňákovú sme stretli na nakrúcaní novej Evitovky Zdroj: Ján Zemiar

„Prvý rok, ktorý neverila. Už som jej prezradila, že ich nenosí Ježiško, priniesla si to zo školy, tam to deti už riešili,” povedala pre Topky s úsmevom a rovno dodala, že tohtoročné Vianoce strávili v babinci s Norinou dcérkou, mamou a sestrou, no a jediná mužská zložka je Krchňákovej partner, o ktorom konečne niečo povedala.

V rozhovore nám prezradila, ako a kde sa zoznámili, ako dlho sú spolu, ako prežívajú sviatky a opísala aj to, ako na jej polovičku dcérka spočiatku žiarlila. A toto veru musíte počuť! Všetko sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie!