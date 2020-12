Po Vinczeovcoch aj Banášovci: Adelini rodičia dostali koronu... Hrozne zlý stav!

BRATISLAVA - Začiatkom decembra sa na verejnosť dostala informácia, že Adela Vinczeová je pozitívna na koronavírus. O pár dní nato vyšlo najavo, že ochorenie prekonáva aj jej manžel Viktor Vincze, ktorý však mal podstatne horší priebeh. No a teraz...

Populárna moderátorská dvojica sa držala v karanténe a o tom, čo sa u nich deje, sa fanúšikovia dozvedali vďaka Viktorovi. Ten sa priaznivcom hlásil prostredníctvom sociálnych sietí, prezradil im, ako sa u nich koronavírus prejavil aj to, čím doma prechádzajú. Čo sa však nevedelo, je skutočnosť, že Covid-19 mali v tom čase aj Adelini rodičia.

To najnovšie pre ereport.sk potvrdil sám Jozef Banáš. „Mal som hrozne zlý stav. Trpel som absolútnym výpadkom energie. Nezaujímal ma svet. Bol to skutočne zvláštny pocit,“ uviedol pre spomínaný portál. Vysoké teploty ho našťastie obišli, no koronavírusom sa nakazila aj jeho manželka Mária.

Spisovateľ Jozef Banáš prekonal koronavírus Zdroj: SITA

S ochorením doma bojovali približne v čase, keď bola v karanténe aj jeho dcéra s manželom. „Horúčky som nemal, išlo najmä o výpadky energie. Nič sa mi nechcelo, nevládal som. Samozrejme, touto chorobou sa nakazila aj moja manželka. Stalo sa tak pred tromi týždňami,“ prezradil Banáš.

Hoci sa mu z ochorenia podarilo dostať, niektoré príznaky vraj stále pociťuje. „Mám taký nepríjemný suchý kašeľ. Som stále úplne slabý. K tejto chorobe sa treba postaviť zodpovedne.“ dodal na záver k téme koronavírus.