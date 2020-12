Švajda a Igonda súčasťou charitatívnej poľovačky: Milovníci zvierat zúria… Hnus, je mi z vás na vracanie!

BRATISLAVA - Pomáhať je krásne a nech je to akýmkoľvek spôsobom! Milovníci zvierat by sa však v tomto prípade hádali. Slovenskí poľovníci totiž založili občianske združenie s názvom Národná Charitatívna Poľovačka a v tomto mene organizujú lov, z ktorého výnos použijú na zakúpenie zdravotníckeho vybavenia pre detské oddelenia nemocníc. Na internete si však vyslúžili vlnu kritiky... Ide vraj o charitu pokrstenú krvou zvierat!

Už 27. decembra 2020 by sa mala konať Prvá dobročinná poľovačka na Slovensku. Organizuje ju nové občianske združenie s názvom Národná charitatívna poľovačka a výnos z podujatia sa má použiť na nákup zdravotníckeho vybavenia pre detské oddelenie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky.

„Cieľom je pomôcť detským pacientom a zároveň verejnosti viac priblížiť poľovnícku obec, ktorej charakteristickými črtami sú láska k prírode, starostlivosť a zodpovednosť,“ píše sa na facebookovej stránke projektu. Ten podporujú aj známe tváre ako moderátor Patrik Švajda a herec Marko Igonda.

Myšlienka by to bola krásna, veď pomáhať sa má vždy, keď je to možné. No konkrétne toto podujatie narazilo na veľkú nevôľu zo strany milovníkov zvierat. Tí sa do akcie poriadne pustili na sociálnej sieti Facebook a nešetrili ju ani jej účastníkov poriadne pikantnými odkazmi.

„Možno by sa patrilo pouvažovať nad charitou, ktorá nebude pokrstená krvou zvierat,“ píše jedna z komentujúcich. „Hnus, je mi z vás na vracanie!“ nešetria kritickými slovami ďalší. „Prosím o vysvetlenie, čo konkrétne je to charitatívne (t. j. dobročinné) na zabíjaní? Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam, nič dobročinné na tom nevidím. Ďakujem,“ pýta sa ďalšia z diskutujúcich.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotných aktérov Prvej dobročinnej poľovačky. „Zabíjajú sa teroristi, zver sa loví a prečo, to už dnes vedia aj malé deti. Charita má vždy zmysel,“ vyjadril sa pre Topky.sk stroho Igonda. Jeho kolega z akcie, markizák Patrik Švajda, sa už k tejto téme vyjadril trochu obsiahlejšie a kritikom sa posnažil vysvetliť pravý zmysel poľovníctva.

„Poľovníctvu sa venujem takmer 25 rokov a dobre viem, čo táto činnosť znamená. Dobrý poľovník urobí pre zver a prírodu ďaleko viac ako hejteri a ľudia za počítačmi, ktorí neustále znevažujú prácu poľovníkov počas celého roka a mylne si myslia, že poľovník je iba lovec. Cieľom poľovníctva je hlavne starať sa o zver a prírodu,“ vysvetlil pre Topky.sk Švajda.

„Výsledkom ich práce je aj poľovačka. Tá tu bola, je a bude, pričom má svoje prísne pravidlá. Pokiaľ iba jedna z nich prinesie prospech a pomôže deťom, tak to má význam. Tento projekt funguje v Maďarsku už roky a priniesol nemalé financie do zdravotníctva. Zúčastňujem sa aj na iných charitatívnych akciách a keďže som poľovník, nevidím dôvod, prečo by som nepodporil aj túto,“ dodal moderátor.

Akcia sa napokon kvôli aktuálnym bezpečnostným opatreniam na Slovensku tento rok konať nebude. „Vláda SR dňa 16. decembra 2020 prijala uznesenie č. 804, ktorým rozširuje opatrenia počas núdzového stavu i zákaz vychádzania s výnimkami v období od 19. decembra do 29. decembra. Spoločné poľovačky podľa vládneho uznesenia nemajú výnimku, a teda sa nemôžu organizovať. Z tohto dôvodu je, bohužiaľ, Prvá charitatívna poľovačka na Slovensku, ktorá mala byť 27. decembra v bažantnici Hrable, zrušená,“ znie oznam na facebookovej stránke podujatia.

Aj napriek tomu Slovenská aliancia ochrancov zvierat vyzýva svojich priaznivcov k tomu, aby svoju nevôľu vyjadrili aspoň na ich Facebooku, nakoľko o rok sa poľovačka môže konať znova. „Našťastie bola táto akcia kvôli lockdownu zrušená. Ale tento zvrátený a chorý nápad tu možno bude prezentovaný aj budúci rok. Nedá sa pod videom reagovať. Tak sa kľudne vyjadrite u nás. Snažte sa zachovať dôstojnosť a dajte vedieť týmto ľuďom, že robiť charitu sa dá aj bez zabíjania. My spolu s vami denne zachraňujeme zvieratá a ťažko sa nám hľadajú slová na to nadšenie z tohto videa,“ znie jeden zo statusov organizácie. Na koho stranu sa pridávate vy?