Mladá Müllerová prehovorila o porne a masturbácii: Opísala detaily... Robím to rada!

BRATISLAVA - Hoci je dcéra známych rodičov, na žiadnu princeznú sa nikdy nehrala. Reč je o Eme Müllerovej, kráske s poriadne podrezaným jazykom, ktorú by mnohí označili ako kontroverznú. Mladá brunetka sa drží hesla čo na srdci, to na jazyku a nehanbí sa verejne a otvorene rozprávať o ničom, čo by iní označili za absolútne tabu...

Dcéra Sone a Richarda Müllerovcov sa najnovšie opäť pustila do poriadne odvážnej témy. No a tak, ako to už pri nej býva zvykom, servítku pred ústa si nedávala. Reč prišla práve na takzvané "tabu" ako menštruácia, porno, sex či masturbácia, o ktorých takmer nikto nehovorí verejne a rozoberanie takýchto intímnych tém si väčšina z nás si necháva pre okruh najbližších priateľov. Lenže to by nebola Ema.

Jej príhovor pre fanúšikov Vogue začal rozoberaním menštruácie, potom prišla na rad nemenej zaujímavá téma. „Občas sa celé mesiace neholím. Pod pazuchami, na nohách, medzi nimi. Nikde. Nemám na to chuť,” začala prominentná dcéra hovoriť na tému holenie a nemala problém podeliť sa s divákmi ani o tie najmenšie detaily.

To však stále ešte nebolo všetko. Hneď nato sa dostala k masturbácii. „Rada masturbujem. Občas pritom pozerám porno. Inokedy si v hlave vytváram vlastné scenáre a potom si ich s kamoškami rozprávame navzájom a potom si rozprávame, ktorý scenár je vzrušujúcejší, pri ktorom sa ktorá lepšie alebo viackrát spravila. Minule sme si posielali linky, baby, kuknite si to, že najlepšie vibrátory za rok 2020 a rozhodli sme sa, že každá kúpi tej druhej vibrátor bez toho, aby si ho ona sama vybrala,” zahlásila absolútne otvorene.

Ema Müllerová otvorene rozprávala o tom, čo je pre mnohých úplným tabu. Zdroj: Instagram EM

V závere videa sa divákov pýtala, ako to v ich spoločnosti vyzerá s témou sex, pretože podľa nej už dávno neplatí to, čo kedysi - a síce, že o tomto sa nehovorí. „Bavíme sa o tom a poriadne nahlas. Chcem sex, milujem sex, mala som sex, potrebujem sex. Áno, sex. Je to skvelá vec, k tomu nemám povedať nič, čo si nepočula už miliónkrát. Ale občas radšej pozerám telku a pritom grgám z minerálky,” zaklincovala tému tabu Ema Müllerová.

