Nedokáže bez toho žiť: Na Ukrajine jej vypúšťali pery a teraz... Plačková zase na zákroku!

Zuzana Plačková sa z Ukrajiny vrátila pomerne zmenená. Absolvovala totiž niekoľko zákrokov na tvári. „Robili mi rekonštrukciu nosa. Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom,” vyrátavala po zahraničnom pobyte na klinike krásy influencerka.

„Malé pery si nevidel. Úplne mi ich rozpustil,” tvrdila dokonca v jednom zo svojich príspevkoch, hoci bežní ľudia si nijakú výraznú zmenu nevšimli. No Zuzane sa zrazu zdalo, že sú akési primalé. „No a dneska idem ešte tu na pery. Trošku dofúknuť, ale len tak minimálne. Som zvedavá, čo dnes vykúzli so mnou, ale fakt len trošičku si idem dať. Nemôžem byť naturálna,” povedala dnes vo svojich príbehoch influencerka.

Zdroj: Instagram ZP

Je to jej telo, jej tvár, a tak si so sebou môže prakticky robiť, čo chce. Po jej ďalších slovách bolo ale určite pre mnohých nepochopiteľné, že sa na to opäť dala. „Ja sa extrémne inak bojím napichávania pier, radšej pôjdem na hocijakú inú operáciu alebo zákrok, lebo pre mňa pery sú horor,” vyhlásila Plačková. Tak snáď to už bolo na dlhší čas posledný raz... Alebo tá bolesť a strach za to stoja, Zuzi?