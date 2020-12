Vážny úraz sexi tanečnice z Let's Dance: Nehoda na svahu vo Francúzsku... Skončila v nemocnici!

FRANCÚZSKO/BRATISLAVA - Zimné športy so sebou nesú isté riziko. Len chvíľka nepozornosti môže znamenať vážny úraz. Svoje by o tom vedela hovoriť aj sexi tanečnica známa z markizáckeho Let's Dance Natália Glosiková. Tá mala v roku 2018 nehodu na lyžovačke vo Francúzskych Alpách. V týchto dňoch si zaspomínala na osudné chvíle!

O vážnom úraze Natálie Glosikovej sme v roku 2018 písali. V týchto dňoch si tanečnica na svojom Instagrame zaspomínala na osudné chvíle. Zaujímalo nás teda, ako sa s odstupom času cíti a čo sa vlastne v danom momente dialo. Nehoda sa stala na lyžovačke vo Francúzskych Alpách, v lyžiarskom stredisku Meribel.

Natália Glosiková sa zranila na lyžovačke vo Francúzskych Alpách. Zdroj: Instagram N.G.

„Utrpela som vážne zranenie kolena. Napriek tomu, že lyžujem od svojich troch rokov, deň pred odchodom domov som pri poslednej jazde na svahu spadla. Pripisujem to trochu mojej nepozornosti a rýchlej jazde,“ priznala pre Topky.sk Glosiková. Zbadala totiž pred sebou nepríjemný pád lyžiara, ktorý mal oblečenú lyžiarsku bundu v rovnakej farbe ako jej priateľ.

Nešťastná nehoda sexi tanečnice z Let's Dance: Bolestivé zranenie na dovolenke v Alpách!

„Myslím, že stres z toho, či to nie je on, spôsobil to, že som zrýchlila a bola som menej pozorná. Zrazu, ani neviem ako, som spadla a pritom som hneď pocítila puknutie v kolene. Potom som sa už nevedela na nohu ani postaviť,“ opísala Natália, ktorú rovno zo svahu odviezli do nemocnice. Diagnóza - pretrhnutý skrížený väz. „Na nohu som dostala veľkú dlahu, lieky od bolesti a injekcie na pichanie do brucha proti krvným zrazeninám,“ dodala tanečnica, ktorú s boľavou nohou čakala ešte 13-hodinová cesta späť domov.

Natália Glosiková musela čo najskôr podstúpiť operáciu kolena. Zdroj: Jan Zemiar

Hneď po návrate na Slovensko podstúpila operáciu, ktorá bola v tom čase na Slovensku unikátom. Urýchlila jej návrat k bezbolestnej chôdzi a tancu. „Bolo potrebné ju realizovať do troch týždňov po úraze,“ vysvetlila nám Natália. Keby sa vtedy liečila bežnou metódou, zrejme by bola indisponovaná viac ako 8 mesiacov. Takto stála na tanečnom parkete už po štyroch.

Najhorší narodeninový darček: Známa slovenská kráska skončila na operácii

No čakali ju niekoľkomesačné rehabilitácie a silové tréningy na posilnenie svalstva. „Cvičila som, samozrejme, aj sama doma a neskôr už aj so špecializovaným športovým trénerom Martinom Bobekom, ktorý sa postaral hlavne o to, aby sa mi vrátilo svalstvo do zranenej nohy, keďže bola po operácii ochabnutá, bez pravidelného pohybu a dbal najmä na to, aby som ju zaťažovala postupne,“ dodala Natália, ktorá je dnes už, našťastie, v úplnom poriadku.

„Koleno je v absolútnom poriadku, ani neviem, že som ho mala operované,“ povedala nám tanečnica. No bohužiaľ, nehoda zanechala následky minimálne na jej psychike. „Dávam si pozor napríklad, či správne našľapujem pri chôdzi po schodoch, pri cvičení, ale aj pri tanci. Vždy začínam aj končím strečingom,“ dodala Glosiková. Tak my jej teda prajeme, aby sa jej do budúcna takéto zranenia vyhýbali!