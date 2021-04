Český herec potrebuje schudnúť: FOTO Navliecť si ponožky a zaviazať šnúrky? Brutálny problém!

Zdeněk Godla sa stal známym vďaka seriálu Most, no už predtým hral vo filmoch aj seriáloch. Najnovšie si ho Česká televízia vybrala do projektu Star Dance.

Samotný Godla ale chuť tancovať vonkoncom nemá. „Manželka ma do toho hnala, pretože mi povedala, že schudnem. To bol jediný dôvod, prečo som do toho šiel,” priznal pre denník Aha!

Zdroj: Falcon

Tancu sa nikdy nevenoval a navyše sa celkovo s pohybom nekamaráti. „Mám z toho celkom strach, že to bude hlavne fyzicky náročné, pretože som teraz dva roky nemal žiadny pohyb. Keď idem chlapcom pomôcť na stavbu, cítim to už v krížoch. Zohnúť sa a zaviazať si šnúrky, aj to je problém. Pri navliekaní ponožiek sa tak zadýcham, že to snáď ani nie je možné,” opísal všetky svoje problémy.

Trénovať sa však začína aj v auguste, tak dovtedy má ešte čas si svoju fyzickú kondíciu vylepšiť. Nielen pre vlastné dobro, ale aj s ohľadom na svoju profesionálnu tanečnú partnerku, ktorá ho bude musieť viesť.