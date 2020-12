Najprv kritika za nespravodlivé víťazstvo a teraz: Farmárska výhra sa bude DELIŤ!

BRATISLAVA - V piatok večer po štyroch drsných mesiacoch skončila už 12. séria markizáckej Farmy. Do finále sa napokon prebojovali Henrich Kuľko, Lukáš Stanislav a Xénia Gregušová, pričom titul víťaza si odniesla práve nežná blondínka. Lenže mnohým divákom sa to zdalo maximálne nespravodlivé.

Na začiatku už len preto, že mali pocit, že sa televízia strategicky zbavila Erika, ktorý bol horúcim kandidátom na víťazstvo a za sebou mal niekoľko duelov, kde svojich súperov porazil vždy s nekompromisným výsledkom 3:0.

Ibaže do finále sa neprebojoval, pričom o jeho osude rozhodli vypadnutí farmári. Tí mali zvoliť človeka, ktorému výhru nedoprajú, no a nikoho neprekvapilo, že šou po ich ortieli opustil práve Erik.

„Koľká nespravodlivosť. Nikdy sa nepýtali bývalých farmárov, koho nechcú, aby šiel do finále, pretože bola to totálna somarina. A vopred bolo jasné, že Erik na tomto prehrá a Markíza ukázala, že konečne sa im podarilo ho vyhodiť. Mal normálne bojovať s tými 3 a tam sa malo rozhodnúť,“ napísal jeden z vytočených divákov a takýchto reakcií bolo skutočne obrovské množstvo.

Ďalší hnev zo strany fanúšikov Farmy prišiel po víťazstve mladučkej Xénie. Podľa niektorých pre Farmu neurobila ani zďaleka toľko, čo jej súperi, iní zasa našli nezrovnalosti aj v spôsobe, akým vyhrávala disciplíny vo finále.

Najväčšia diskusia vznikla okolo triedenia strukovín. „Posledná disciplína bol PODVOD. Ak by sme si pozreli všetky diely Farmy, tak by sme sa dozvedeli, že v disciplíne, kde súťažiaci preberajú strukoviny a triedia ich do troch misiek, HOCIKTO, kto zakričí MÁM a je tam chyba, prehráva! V tomto súboji mal mať teda DVA BODY Heňo (keďže ako jediný nezakričal MÁM) a o druhé a tretie miesto mali bojovať Xénia a Lukáš,” napísal istý divák.

Divákov škrela disciplína v triedení strukovín. Tvrdia, že bodové hodnotenie finalistov malo byť podľa pravidiel iné, čo by aj ovplyvnilo ďalší priebeh. Zdroj: Tv Markíza

No a komentárov presne tohto typu sa objavilo skutočne veľké množstvo. Xénia však bola vyhlásená za víťazku a tam šou zhasla. Lenže mladá blondínka si napokon neužije celú výhru. Rozhodla sa, že sa podelí aj so svojimi súpermi z finále.

Prezradili to Lukáš a Henrich, keď sa spoločne objavili v šou Farma Xtra s Martinom Šmahelom. „Bola najlepšia, vyhrala, zaslúži si to,” reagoval Lukáš a dodal, že s prehrou sa skrátka musia zmieriť. Moderátor sa potom spýtal, či medzi trojicou padla nejaká dohoda. A z výrazov porazených to bolo jasné.

Víťazkou Farmy 12 sa stala Xénia Gregušová. S peňažnou výhrou sa vraj podelí so svojimi súpermi. Zdroj: Tv Markíza

„Tak hej, sme happy všetci. Teda aj my, tak by som to povedal,” priznal Heňo, čím dal jasne najavo, že Xéniina výhra sa medzi nich bude deliť. „Myslím si, že to možno trošku ukázalo aj priateľstvo nás troch. Že sú tam úprimné veci. Ukázalo sa, že sme si fakt vytvorili super vzťah všetci traja,” dodal Lukáš, no Martin ho rýchlo schladil. „Nekrič hop, kým neprídu peniaze,” upozornil ho.

A v podstate má aj pravdu. Hoci sa Xénia prejavila ako nekonfliktná a úprimná dáma, verným fanúšikom netreba pripomínať, že podobné sľuby tu už boli - svojho času na dôveru doplatila napríklad Lucia Mokráňová.