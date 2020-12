Kali konečne ukázal dcérku: FOTO je z nej veľká baba... To kedy tak vyrástla?!

Malá Nelka mala sedem mesiacov, keď si jej rodičia povedali "áno" a na verejnosť sa dostali aj krásne zábery z ich veľkého dňa. O dva mesiace však mala princezná oslávi dva rôčiky a veru, rastie ako z vody. Najnovšie sa Kali pochválil spoločným záberom svojho malého pokladu a pyšnej maminy a urobil tak po pomerne dlhom čase.

Rodinka si spoločne vyšla do nákupného centra, no a práve tam takto dve najdôležitejšie dámy svojho srdca zvečnil. Pohľad na Nelku mnohých fanúšikov doslova roztopil, o čom svedčí kopa reakcií. Viacerí z nich sa však nestačili diviť, že z raperovej dcérky je už veľké dievča. „Malá je už taká veľká. To nie je možné, veď sa len nedávno narodila,” nechápala istá Anet.

Kaliho dcérka Nelka rastie ako z vody Zdroj: Instagram Kali

„Bože, to je už veľké dievčatko. Ten čas letí rýchlejšie a rýchlejšie,” odkazujú Kalimu pod vydareným záberom jeho priaznivci. No a veru, treba uznať, že Nelka už dávno nie je bábätko. Rodinka sa ani nenazdá a rozkošná slečna o chvíľu pôjde do škôlky. Preto, ako sa hovorí, si treba naplno užívať každú chvíľu. Och, ako rýchlo rastú!