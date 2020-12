Vémola to svojej ex nedaroval: Smrdí to... Ďalšia sra*ka, ako na seba zúfalo strhnúť pozornosť?

Podľa Leliných slov sa s Karlosom v lete rozišla pre jeho nevery. No dlho jej to netrvalo a už sa pochválila novou láskou. „Nová etapa života sa začína veľmi pekne,” napísala na Instagram k fotografii s 300 ružami.

Zdroj: Instagram LC

Mnohí si mysleli, že sú od Karlosa, iní blondínku podozrievali, že ide o nejakú spoluprácu, pretože súčasne v príbehoch niekoľkokrát odprezentovala firmu, od ktorej kvety sú. Spomínala ju aj v komentároch a ľudí nabádala, aby si jej cenu pozreli na stránke spoločnosti. Rovnaký pocit má aj jej ex. „Rozišli sme sa v pohode. Ale podľa mňa, keby som dostal kvety, nezverejňujem názov firmy, smrdí mi to nejakou spoluprácou,” povedal Karlos pre Blesk.

V princípe by uvítal, keby Lela mala po svojom boku nového muža. „Keby novú lásku mala, prial by som jej to. Aspoň by bol pokoj, cítila by sa spokojná a necítila sa furt ublížená,” vyjadril sa. No vôbec sa mu nepáči, ako to Ceterová oznámila na sociálnej sieti. „Ak to tak je, zbytočne to dala pred mojím zápasom. Pokiaľ niekoho nového má, mala by to byť ona, kto mi to povie,” tvrdí Karlos, ktorý má s blondínkou dcéru Lili. Ich životy teda budú navždy spojené v úlohe rodičov.

Zdroj: Instagram L.Č.

Z jeho slov je ale viac než jasné, že svojej bývalke nového frajera, ktorého označuje za anjelika z neba, vôbec neverí. „Do života prajem Lele len to najlepšie. Ale ak nikoho nemá, o to je smutnejšie, ako sa správa a bola by to od nej ďalšia zbytočná sračka, ako na seba zúfalo strhnúť pozornosť. Bol by som radšej, keby lásku našla...” dodal na záver.