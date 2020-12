Autonehoda mladej frajerky Mareka Fašianga: FOTO zničeného auta… Čakal ju ŠOK!

Že sa vaše auto stane obeťou nešikovného šoféra na parkovisku, nie je ničím výnimočným. Slušnosť však káže nechať aspoň odkaz, keď už som spôsobil škodu. Nie každý sa však týmto základným pravidlom riadi. Najnovšie čakalo takéto nepríjemné prekvapenie aj priateľku markizáckeho herca Mareka Fašianga, modelku Terezu Bizíkovú.

Mladá vodička nechala v stredu ráno svoje auto odparkované riadne na parkovisku. No niekto zrejme neodhadol svoje šoférske schopnosti a pri manévrovaní na úzkych miestach nabral aj jej auto. Samozrejme, stáva sa... No horšie je, že z miesta nehody ušiel a poškodenej brunetke nenechal žiaden odkaz. K vinníkovi sa tak zrejme už nedopracuje.

Tereza Bizíková si našla takto poškodené svoje auto. Zdroj: Instagram T.B.

„Ja len jednu vec by som chcela k mojej rannej autonehode. Ja viem, že je to úplne normálne a takéto veci sa stávajú a autá sa škrabú a niektorí nevedia úplne dobre šoférovať, ja to netvrdím ani o sebe, že som extra dobrý šofér... Ale tak isto mi príde normálne, aby ten dotyčný nechal na seba nejaký kontakt alebo aspoň za stieračom nejaký odkaz, že haló, to ja som vás nabúral, zavolajte, dohodneme sa. Takže z tohto dôvodu ma to mrzí, som nahnevaná, ale tak... Čo už,“ vyjadrila sa k rannému šoku brunetka, ktorá si teraz bude musieť svoje auto zrejme opraviť na vlastné náklady.

Tereza Bizíková porozprávala o svojej nepríjemnej skúsenosti na Instagrame. Zdroj: Instagram T.B.