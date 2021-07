Tatušo aj v reálnom živote! Marek Fašiang odhalil radostnú správu: S mladou modelkou čakajú dieťa!

O tom, že Marek Fašiang a jeho priateľka Tereza Bizíková sa stanú rodičmi, sa šuškalo už dlhšie. Modelka však na Instagrame doposiaľ zverejňovala fotky, na ktorých bruško nebolo vidno. Dokonca nám do redakcie prišiel aj tip. „Tereza Bizíková, priateľka Mareka Fašianga, je v 3. mesiaci tehotenstva,“ prezradil nám ešte v máji náš zdroj.

Marek Fašiang a modelka Tereza Bizíková čakajú prvé dieťa. Zdroj: Jan Zemiar

Koncom júna sme si túto informáciu overovali u samotného Mareka Fašianga. No radostný stav svojej polovičky sa zjavne snažil za každú cenu zatĺkať. „Nemáte dobré informácie. Keď to bude aktuálne, tak sa to dozviete,“ odpísal nám na priamu otázku, či s Terezou čakajú dieťa. Uplynul však ďalší mesiac a herec vyšiel s pravdou von... Aspoň pre svojich priateľov na sociálnej sieti Facebook.

Tam totiž pred malou chvíľou zverejnil fotku so svojou polovičkou, ktorá sa už pýši veľkým bruškom. „TATUŠO... Čo by som tak napísal. Budem tata a to je najviac!“ napísal k záberom a zverejnil aj očakávaný termín príchodu jeho prvého potomka na svet. Podľa hashtagov by to mal byť december 2021. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!

Zdroj: Facebook M.F.