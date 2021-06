Z chaty rovno na POHOTOVOSŤ! Bolestivé zranenie slovenskej MISS: S rozflákanou nohou šoférovala ešte 200 km!

VIDEO: Lucia Slaninková si na barly stále nezvykla!

Lucia Slaninková sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2013 ešte ako tmavovláska. Porotu Miss Universe SR vtedy zaujala natoľko, že z nej urobili 1. vicemiss. Neskôr zaujala aj úspešného hokejistu Tomáša Tatara a niekoľko rokov dvojica tvorila pár. Dnes je kráska šťastná po boku iného muža...

No ten jej nanešťastie nerobil spoločnosť na chate v Banskej Štiavnici, kde cez víkend relaxovala v spoločnosti priateľov. Znamenalo to teda, že si to so zranenou nohou musela do Bratislavy odšoférovať sama. Ale čo sa jej vlastne stalo?

„Stalo sa mi to v nedeľu, išla som pri chate z kopčeka dolu, bolo už tak šero a šmykla sa mi noha, podvrtol sa mi členok. Teda, ja som si myslela, že je len podvrtnutý alebo tam mám niečo natiahnuté, nevedela som,“ opísala nešťastný moment pre Topky.sk Slaninková. Do Bratislavy išla teda až o deň neskôr.

Stále si však myslela, že na nohu len zle našliapla. V utorok však už vedela, že musí vyhľadať lekára. „Myslela som si, že to nebude nič vážne a že sa to dolieči. Ale v utorok som na nohu už nevedela ani stúpiť, a tak ma frajer zobral do nemocnice a tam mi zistili, že mám prasknutú tú bočnú kosť a že to musí ísť do sadry,“ prezradila Lucia.

Hlavu v smútku však nemá len zo zranenia, ale aj z toho, že v nedeľu má ísť na svadbu. „Ja a barly moc kamošky nie sme a som zvedavá, kedy si na ne zvyknem. Už mám ale v pláne, že ich v sobotu odhodím, aj sadru. Ale nie... To si robím srandu... No zvykám si,“ dodala kráska. Prajeme skoré zotavenie!