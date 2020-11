Dusno na Farme: Evelyn povedala dosť... Zrušila voľbu a vyšmarila ho do duelu!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto už je naozaj veľa. Ubehlo len zopár týždňov odvtedy, čo si Evelyn počas duelu rázne podala farmárov a ukázala im, že pravidlá sa porušovať skutočne nemôžu. V opačnom prípade príde krutý trest. Svoje slová vtedy demonštrovala tým, že aj napriek svojmu víťazstvu musel odísť jeden člen dvojice, ktorá vyhrala. Vtedy si to odniesla Rebeka Hlavatá, keďže jej kolegovia hlasovali za návrat Henricha Kuľka. No a najnovšie musela moderátorka zakročiť opäť!

Už počas spomínaného duelu bolo zrejmé, že Evelyn svoje slová myslí smrteľne vážne. „V ten týždeň sme vám ja aj hospodár Martin veľmi jasne a dôrazne povedali, že akékoľvek ďalšie porušovanie pravidiel bude mať fatálne následky. To, akým arogantným sposobom sú porušované pravidlá na Farme, vám nebude tolerované,” vyhlásila vtedy a zároveň sprísnila pravidlá pre duelantov.

Tí sa odvtedy môžu zdržiavať len do vzdialenosti 5 metrov od svojich domčekov, vykonávať potrebu môžu len za nimi a to isté platí ohľadom sprchovania sa. Na hygienu im slúži jazero. Skrátka - k statku a svojim kolegom sa nemôžu priblížiť. Lenže Erik Zahorjan, ktorý sa počas uplynulého víkendu vrátil na Farmu ako víťaz, tieto pravidlá ešte pred samotným súbojom porušil a išiel zazvoniť na zvon. A tak musela Evelyn opäť zakročiť.

Na Farme sa opäť porušovali pravidlá. Zdroj: TV MARKÍZA

Evelyn zrušila voľbu prvého duelanta. Kvôli porušeniu pravidiel sa ním automaticky stal Erik. Zdroj: TV MARKÍZA

„Zvonica je už mimo duelantskej búdky. Je to škoda, vyhral si tri duely... Prešiel si si tu všeličím a bola by to škoda, to takto zahodiť,” povedala moderátorka, keď farmár čakal na svoj ortieľ a prvé, čo mu napadlo, bolo okamžité vylúčenie. Lenže tak sa nestalo. „Preto ťa čaká trest. A tvoj trest bude, že sa staneš prvým duelantom,” vyhlásila Evelyn.

To však ani zďaleka nebolo všetko. Farmár si do duelu nemôže zvoliť súpera podľa svojho výberu. „Protivníka si nebudeš vyberať sám. Zvolia ti ho farmári,” prekvapila všetkých Evelyn. Po jej odchode súťažiaci začali okamžite špekulovať a Katke napadla vskutku podpásová stratégia. Chce, aby mu ako súperku do súboja zvolili jeho partnerku Sáru. No a či to skutočne urobia, uvidíme už onedlho!