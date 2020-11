Dcéra (26) Blaženy zo Slunce, seno: Je to krásna blondínka… Chodí s 56-ročným miliardárom!

PRAHA - Český miliardár Richard Chlad st. (56) je známy tým, že miluje krásne a hlavne podstatne mladšie ženy. Ešte pred letom chodil s pôvabnou Miss Europe z roku 2016 Liou Kees. No dnes má už boháč inú. Randí s ďalšou krásnou blondínkou a o 30 rokov mladšou... Je to dcéra Blaženy Škopkovej zo Slunce, seno - Anna Marie Kánská (26)!

Richard Chlad st. má za sebou pomerne turbulentný rozchod. Hoci si spočiatku s Miss Europe 2016 Liou Kees priali všetko dobré do budúcich vzťahov, táto idylka sa rázom zmenila. Obaja totiž začali uvádzať rozdielne dôvody ich rozchodu.

„Od 14. júna nie sme partneri. Lia má bohužiaľ jeden obrovský problém. Alkohol,“ prezradil na sociálnych sieťach Chlad. Richard tvrdil, že jeho bývalá priateľka síce srší pozitívnou náladou, no hneď ako si vypije, jej správanie sa radikálne zmení.

Lia Kees a Richard Chlad sa rozišli už v júni. Zdroj: Instagram L.K.

Misska sa, pochopiteľne, voči týmto tvrdeniam ohradila. Vraj sa nezakladajú na pravde. „O alkoholizmus vôbec nešlo. Richard bol hlavne dosť žiarlivý,“ prezradila svoju verziu dôvodu rozchodu Lia. Nech je to ako chce, výsledok je rovnaký - rozišli sa.

No a miliardár má už iný objekt svojho záujmu. O tom, že má 56-ročný Čech randiť s o 30 rokov mladšou dcérou filmovej Blaženy Škopkovej z trilógie Slunce, seno, sa špekulovalo už pred pár mesiacmi. No až teraz dvojica všetko potvrdila.

Anna Marie Kánská je dcérou predstaviteľky Blaženy Škopkovej z trilógie Slunce, Seno. Zdroj: Facebook A.M.K.

26-ročná blondínka Anna Marie Kánská v týchto dňoch na Instagrame zverejnila sériu zamilovaných fotiek práve s Chladom. A teraz to šedivý seladón všetko potvrdil. „Nie, to nie je Paris Hilton! To je moja nová, 4-mesačná, priateľka. Láska Anna-Marie Kánská,“ napísal Chlad.

Navyše sa pochválil aj tým, že je absolventkou vysokej školy, je zamestnaná a pomimo sa venuje aj precvičovaniu jógy. Na záver prízvukoval, že je úplne prírodná.

Anna Marie Kánská priznala vzťah s miliardárom Richardom Chladom na Instagrame. Zdroj: Instagram A.M.K.

Potom vzťah na svojom profile priznal aj samotný miliardár. Zdroj: Instagram R.Ch.