Obrovský úspech talentovanej Slovenky: Spolupráca s Kardashiankou... Prezradila nám, ako to prebiehalo!

BRATISLAVA - Tak toto sa ešte nikomu z našich krajanov nepodarilo! Dizajnérka Anička Škarda (31) sa tvorbou šperkov živí viac ako 10 rokov. Hoci už niekoľko rokov žije v českom Liberci, pochádza z malej dedinky Hudovce v okrese Humenné. Ako mladé dievča sa rozhodla žiť svoj veľký sen a vo svojom úsilí nepoľavila. No a práve to je hlavným dôvodom, prečo sa dnes môže pochváliť obrovským úspechom - a síce, že medzi jej nadšené klientky najnovšie patrí aj hviezda Khloé Kardashian.

Členka klanu "Kardashianiek" sa pred pár dňami pochválila svojím halloweenskym kostýmom Kleopatry. Svoj look ešte povzniesla skvostnou korunou na hlave, ktorá sa stala jej najvýraznejším doplnkom. A ten má na svedomí práve šikovná Anička. Jej úspech zožal na Slovensku obrovskú salvu ovácií a podpory. Predsa len, takouto spoluprácou sa nemôže pochváliť len tak hocikto, a aj renomovaní zahraniční dizajnéri za takéto spoluprácie s celebritami neraz "vysolia" ťažké peniaze. Lenže Anna známa aj ako „Čarbičková" nemusela. Khloé sa pre jeden z jej nádherných kúskov rozhodla úplne sama. A ako to celé prebiehalo, prezradila v našom rozhovore!

Anička, ako vôbec začínalo vaše podnikanie s ručne vyrábanými šperkami?

Bižutériu a šperky tvorím od detstva. Približne pred desiatimi rokmi som sa tým začala živiť. Začiatok každého podnikania je ťažký, inak to nebolo ani u mňa. Strednú a vysokú školu som vyštudovala v odbore – dizajn bižutérie, šperku a skla. Prvé výrobky som sa snažila predávať cez webové portály s ručne vyrábanými výrobkami. V závere štúdia na vysokej škole som spoznala manžela a po skončení štúdia sme založili Etsy obchod - so šperkami z farbičiek, ktoré sa vtedy vo svete tešili veľkej obľube. Teraz vyrábame extravagantné módne doplnky z bižutérnych komponentov v kombinácii s perlami a minerálmi.

Khloé Kardashian v korune od Aničky Škardovej Zdroj: Instagram K.K.

Zdroj: Instagram K.K.

Kedy prišiel zlomový moment, kedy ste sa v našich končinách stali známejšou a vaša práca sa vynímala aj na známych Slovenkách či Češkách?

To, že som u nás známejšia, mi nepríde ani teraz. Tým, že sa zameriavame primárne viac na zahraničný trh než na český a slovenský, si to ani netrúfnem takto hodnotiť. Prvýkrát s nami boli robené rozhovory v roku 2015, keď sme vyrábali šperky z farbičiek a s nimi sme mali celosvetový úspech. Možno toto obdobie by sa dalo nazvať zlomovým, ale farbičkové šperky už nevyrábame. Vlastne sme z kraja tohto roku zase úplne zmenili výrobu a teraz sa venujeme hlavne výrobkom z filigránov.

S ktorými zo známych osobností sa vám spolupracuje najlepšie? Máte s niektorou nejakú vtipnú historku, prípadne ste zažili nejakú náročnejšiu?

Milujem spoluprácu s Žofkou Dařbujánovou, Šarlotou Frantinovou, Naomi Adachi či Aničkou Šeblovou. Sú to úžasné modelky, moje múzy, veľké talenty. Určite nie sú jediné, ale im sa venujem momentálne najviac. Musím sa pochváliť aj úžasnými fotografkami, veľmi rada pracujem s Barkou Márnikou a Miou Křížkovou. Tieto dievčatá sú so mnou prepojené, nebojím im aj zveriť akékoľvek naše výrobky a nemusím byť na foteniach ani osobne prítomná. Proste viem, že to vždy dopadne krásne. Sú to profesionálky vo svojich odboroch a ja si ich veľmi vážim.

Anna často spolupracuje aj so známymi tvárami zo Slovenska i Česka. Medzi nimi napríklad s raperkou Sharlotou, ktorá sa dala neraz nahovoriť aj na odvážnejšie fotenia Zdroj: Barbora Márinková

Dnes už sa skvosty, ktoré vyrábate, vo veľkom nosia aj v zahraničí, bolo namáhavé sa prepravcovať na zahraničný trh alebo objednávky chodili takpovediac samé od seba?

Pre mňa je asi momentálne náročnejšie sa snažiť udržať na českom a slovenskom trhu. Veľmi dlho sme vyrábali doplnky z umelých kvetov. A ak by sme ich vyrábali ďalej, tak by sme asi nič nepokazili. Lenže mňa výroba kvetinových venčekov prestala naplňovať. Trh s týmito výrobkami je u nás presýtení a ja trpím, keď mám robiť niečo, čo robí každý. Preto som sa posledné dva roky snažila o zmenu a pochopila som, že nám viac sadnú trendy, ktoré „frčia“ vo svete. Cítim a oveľa lepšie, keď to, čo vyrábam ja, je unikátne, rada ľudí prekvapujem. Denne sledujem trendy na Instagrame, milujem všetko nové, extravagantné, umelecké a kedykoľvek sa tieto trendy k nám do Česka a na Slovensko ešte ani nedostali.

Jednou z vašich nádherných korún sa pred pár dňami pochválila Khlooe Kardashian - svetová hviezda. Vedeli ste, že bude súčasťou jej kostýmu?

Khloé si objednala čelenku v našom etsy obchode ako každý zákazník. Vedela som, že to bude koruna pre ňu, pretože objednávka bola na jej meno. Nevedela som však, na akú udalosť si korunu objednala. Javilo sa mi to ako skvelá príležitosť, preto som sa rozhodla, že jej v rámci prezentácie nášho ateliéru vyrobíme ešte jednu korunu na mieru, ktorá bude prepracovanejšia. Bol to dobrý nápad, pretože Khloé túto korunu uprednostnila pred tou, ktorú si ona sama objednala. Samozrejme ju sledujeme na sociálnych sieťach a čakáme, či si vezme pri nejakej udalosti aj korunu, ktorú si vybrala ona sama.

Aké boli vaše prvé pocity, keď ste zistili, že táto ikona si vybrala práve korunu z vašej dielne? Ako tento úspech vnímate? Predsa len, na Slovensku sa niečo obdobné ešte nikomu nepodarilo...

Je to úžasný pocit, som na nás veľmi hrdá. Ja som dosť náročný človek, len tak sa s niečím neuspokojím, ale tomto prípade som spokojná, že to dopadlo nad moje očakávania. Khloé vyzerá s našou korunou ako naozajstná bohyňa. Žasla som, keď som zistila, že si od nás objednala korunu. Už len to, že si vašu tvorbu všimne takáto mega star a fashion ikona je veľká česť. Vnímam to tak, že sa nám podarilo niečo veľké a že si to zaslúžime, pretože dlhé roky tvrdo pracujeme.

Z dielne Anny Škardovej pochádzajú i takéto originálne doplnky Zdroj: Mia Křižková

Nezamrzela vás trošku skutočnosť, že vás Kardashianka na fotke neoznačila, hoci otagovala dokonca aj svoju nechtárku?

Nezamrzelo, ja som nadšená z toho ohromného úspechu, ktorý sa nám podaril. Khloé nie je viazaná voči nám ničím, žiadnou zmluvou, či dohodou, ani nás nepozná. Nemyslím si, že by bolo z mojej strany vhodné jej diktovať, koho má uvádzať v svojich príspevkoch. Samozrejme, že by bolo krásne ak by nás označila, ale nezáleží to na mne preto nad tým zbytočne nepremýšľam. Ja som spokojná s tým čo sa nám podarilo. Ale kontaktoval nás jej stylista, je z našej práce nadšený a začal nás sledovať na Instagrame. Spolu s kaderníkom Khloé, ktorý jej robil parochňu, nás na svojich profiloch dodatočne označili. Je to od nich naozaj milé, lebo nemuseli a ja som si toho plne vedomá. Takže, ktovie – možno to nebude jediná spolupráca.

Pokúsili ste sa Khloé kontaktovať resp. viete si predstaviť aj ďalšiu spoluprácu? Nenapadlo vám napríklad poslať jej ešte nejaký zaujímavý kúsok?

Nepokúšala som sa ju kontaktovať, pretože mi nepríde vhodné teraz, keď mám jej kontaktné údaje, to zneužívať. Do balíka sme jej vložili kartičku s poďakovaním, na ktorej stojí, že sa na nás može obrátiť kedykoľvek ak bude potrebovať niečo vyrobiť. Uvidíme. Keď sa nastykne príležitosť možno jej zase niečo pošleme.

Zdroj: Mia Křížková

Ako dlho prebieha samotná tvorba takýchto nádherných korún?

Niekoľko hodín až niekoľko dní. A výrobou to nekončí, balenie takýchto krás je veľmi náročné. Všetko musí byť tip top, aby sa výrobky po ceste nepoškodili. Vladovi (manželovi, pozn.red) v tomto smere iba málokto dokáže konkurovať. -

Viete, ako sa k vám Khloé vôbec dostala, resp. ako prišlo k tomu, že si vybrala práve váš šperk?

Netuším. Predpokladám, že sme ju museli niekde zaujať. Naše koruny sú naozaj unikátne, takže keď niekoho oslovia, nemôže si to objednať u nikoho iného. Tak ako to robíme my, to nerobí nikto iný.

Mám pocit, že váš úspech "zbúral Instagram". Ako vnímate takúto obrovskú podporu od vašich priaznivcov?

Som z toho nadšená. Vôbec som nevedela, že mám toľko aktívnych sledovateľov, neskutočne si tej podpory vážim. Je to úžasné. Milujem našich followers, sú najlepší.

No a na záver - určite máte právo motivovať ostatných slovenských mladých dizajnérov a možno ich trošku inšpirovať, aby na sebe makali. Čo by ste im odkázali?

To je presne otázka nad ktorou sme premýšľala dnes v noci, keď som od radosti a nadšenia ani nemohla spať a hlúpo som sa šklebila do tmy. Úplne najväčšie klišé, ktorými sa riadim ja sama a ktoré mi v živote najviac pomohli. Poradila by som im, aby sa nikdy nevzdávali a išli si za svojim snom. Aj keď spadnú na kolená, keď sa bude zdať, že to nemá zmysel. Má to zmysel, pokiaľ to tak cítia. Za každým mrakom sa skrýva slnko. Treba vstať a ísť ďalej. Cesta je cieľ a veľmi by som si priala, aby si tú svoju cestu užívali. Ja som mala naozaj veľmi ťažký štart, ale nebolo to na škodu a dnes som zato rada. Ďalší môj odkaz je, aby tvorili srdcom, z vlastnej hlavy a snažili sa vymyslieť niečo vlastné. Aby bola ich tvorba autentická, nestratili svoju osobnosť a rešpektovali autorské práva, nielen tie naše, ale kohokoľvek na svete. A neposlednej rade by som im chcela popriať veľa úspechov a krásne zážitky na ich kreatívnej ceste. Nech je to zábava!