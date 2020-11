Chameleón Kucherenko sa mení pred očami: Najprv rozpustené pery a teraz... FOTO Hnedé vlasy a ofina!

BRATISLAVA - Silvia Kucherenko (38) sa v poslednom období neustále mení. Najprv si nechala rozpustiť výplň svojich povestných pier, neskôr sa priaznivcom niekoľkokrát ukázala ako krátkovlasá, keď si svoju hrivu nechala vypnúť tak, aby to vyzeralo, že je ostrihaná. No a teraz prišla s ďalšou výraznou premenou!

Silvia so svojou vizážou čoraz viac experimentuje a svojich fanúšikov vie poriadne zmiasť. Ako napríklad so spomínaným krátkym strihom. Ten mnohí vychválili do nebies, keďže táto premena pôsobila naozaj sviežo. No a podobný experiment urobila aj najnovšie. Na jej profile na Instagrame pribudla fotografia, kde sa pochválila ďalšou premenou.

Blond farba, ktorá patrí k jej ďalším poznávacím znameniam, bola totiž zrazu fuč. Svetlé pramene Silvia nahradila čokoládovou hnedou a dokonca sa nechala nahovoriť aj na to, aby vyskúšala ofinu.napísala k príspevku. Lenže pozorní sledovatelia Silvii nenaleteli a mnohí z nich odhalili, že nejde o jej skutočné vlasy.

Silvia Kucherenko sa vrhla do ďalšej zaujímavej premeny Zdroj: Instagram S.K.

„Kvalitná parochňa, vyzerá reálne,” zhodli sa fanúšikovia. Viacerým sa pri pohľade na brunetku Silviu ale zdalo, že im kohosi nápadne pripomína. A nie len tak hocikoho! „Angelina Jolie,” odkázali niekoľkí z nich tmavovlasej Kucherenko, ktorá sa neustále mení pred očami. Ktovie, s čím príde nabudúce.