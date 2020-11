Twiinska v slzách: Obrovské problémy... Z Talianska musí priletieť domov!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými týždňami Veronika Nízlová vycestovala za svojou sestrou Danielou do talianskeho Neapolu. Až doteraz sa zdalo, že dvojičky si užívajú pokoj a slniečko v kruhu svojich najbližších a ich život klape ako hodinky. Lenže aktuálne musí Veronika sadnúť do lietadla a vrátiť sa domov na Slovensko...

Speváčka mala už onedlho vydať svoj ďalší videoklip ku skladbe, na ktorej spolupracovala s raperkou Aless. Plány dievčat boli veľkolepé, momentálne však môžu na premiéru zabudnúť. Veronika totiž do Neapolu dostala správu, po ktorej skončil v slzách a je nútená urýchlene odletieť na Slovensko. Na svojom Instagrame zverejnila uplakanú fotku, ktorá vznikla počas návalu nečakaných emócií.

Dozvedela sa, že video, na ktorom pracovali už od septembra a premiéru malo mať tento týždeň, nemôže vyjsť von. Jej tím prišiel o takmer všetky nakrútené zábery.povedala pre Topky.sk Veronika s tým, že budúci týždeň musia začať nakrúcať odznova.

Veronika Nízlová skončila v slzách. Prišla o takmer všetky zábery z nového videoklipu. Zdroj: Instagram V.N.

„Budeme musieť nakrútiť úplne nový klip. A úplne iný. Pretože v Turčianskych Tepliciach sa teraz točiť až do konca novembra nedá. Ale tak snáď niekedy nabudúce, je to tam úplne prenádherné... No, takže to bude musieť byť celkom iný klip, ako som chcela. Chvalabohu, zachovali sa aspoň zábery s Aless, pretože tie vznikli ešte v septembri a boli na inom hard disku,” vysvetlila nám Vebi, ktorá zatiaľ vôbec netuší, ako a kde sa bude nové video nakrúcať.

To, že padla niekoľkomesačná práca celého jej tímu, ju v prvom momente úplne zložilo, o čom svedčí aj spomínaná fotka na Instagrame. „No, tak som si včera poplakala. Ale nevadí. Asi to tak malo byť, všetko sa deje pre niečo,” povedala nám na záver Veronika, ktorá sa s celou situáciou musela chtiac-nechtiac zmieriť, no do nového nakrúcania ide s o to väčšou vervou.