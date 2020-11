Cibulkovej Jakubko rastie ako z vody: Zverejnila nové FOTO, veď je celý tato!

BRATISLAVA - V polovici júna Dominika Cibulková a Michal Navara prežili najkrajší deň vo svojich životoch. Bývalá tenisová hviezda na svet priviedla synčeka Jakubka, ktorý bude mať onedlho už 5 mesiacov. Malý princ rastie ako z vody, no a ako to už pri bábätkách býva, stále sa mení...

Posledná fotografia Dominiky s jej vysmiatym drobčekom roztopila mnoho sŕdc. Jakubko je už na prvý pohľad šťastné a spokojné dieťatko, no jej známym a fanúšikom neunikol ešte jeden dôležitý detail. A síce, že maličký sa čím ďalej, tým viac podobá na svojho tatina a naopak ” z maminy toho až tak veľa nepobral. Jedna z mamičiek to vystihla úplne presne.

Dominika Cibulková a Michal Navara pokrstili svojho synčeka Jakubka predošlé nasledujúce

Malý Jakubko je ako menšia kópia svojho ocina Zdroj: Instagram D.C.

„Matka to vynosí, vytlačí... A podobá sa to na otca,” smiala sa v komentári pod záberom Cibulkovej a jej synčeka. Podoba s ocinom neunikla desiatkam ľudí, medzi nimi ani moderátorovi a zabávačovi Andrejovi Bičanovi. „Celý tato,” skonštatoval aj on. „Tatino v malom vydaní,” kopia sa komentáre pod zverejnenou fotkou. No a my veru musíme súhlasiť. Jakubko sa na prvý pohľad naozaj úplne podal na Domčinho manžela Michala. Čo si myslíte vy?