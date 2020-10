Na COVID-19 zomrel publicista a moderátor Jozef Kmeťo (†47): Pár hodín pred smrťou nahral mrazivé VIDEO!

BRATISLAVA - Len krátkych 6 hodín pred smrťou publicista a moderátor rádia R1 Jozef Kmeťo (†47) nahral video so srdcervúcim odkazom. Jeho stav sa však dnes v súvislosti s ochorením COVID-19 začal rapídne zhoršovať. Musel byť prevezený do nemocnice, no tam svoj boj o život prehral.

Jozef Kmeťo bol publicistom a moderátorom rádia R1, ktoré sa zaoberá najmä rómskou problematikou. Pred pár dňami bol pozitívne testovaný na zákerné ochorenie COVID-19. Dnes sa jeho zdravotný stav natoľko zhoršil, že ho ráno museli odviezť do nemocnice. Ešte predtým však stihol nahrať a zavesiť na sociálnu sieť video, z ktorého doslova mrazí.

V zázname prosí priateľov a blízkych, aby mu držali palce, no priznáva, že veľa síl mu už nezostalo. Na záberoch sa Jozefovi očividne veľmi zle dýcha. „Milí priatelia, nikdy sa nedajte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí neveria na koronavírus, ani nič podobné. Živým príkladom COVIDU-19 som ja. Dnes ma berie sanitka do nemocnice, pretože moje dýchanie sa veľmi, veľmi zhoršil. Ide o vážny stav, kedy ide pre mňa sanitka a odváža ma na infekčné oddelenie Ja by som bol veľmi rád, keby ste ľudí, ktorí neveria a myslia si, že koronavírus je len chripôčka, začali konečne posielať do zadku,“ prihovoril sa dnes ráno priateľom v živom videu na Facebooku.

Na záberoch vidno, že sa Jozefovi Kmeťovi veľmi zle dýchalo. Zdroj: Facebook J.K.

„Pretože to nie je pravda a viete čo je najhoršie? Že nevinní ľudia na to doplácajú. Ja neviem, ako dopadnem, ale chcel som vám to povedať. Nedajte sa ovplyvňovať, chráňte sa, noste rúška a se*te na nich. Oni keď nechcú nosiť rúška, dezinfikujte sa a takéto veci, tak nech nenosia. Vy noste, aj rúška, aj všetko, lebo vidíte, že to môže dopadnúť takto a to som ja, človek, ktorý nikdy nepodceňoval koronavírus,“ pokračoval Jozef Kmeťo, pre ktorého už v tom čase smerovala sanitka.

„Držte mi palce, pokiaľ možno posielajte mi silu, ak vôbec ešte nejaká sila bude. Ahojte, držte mi palce,“ dodal. Bohužiaľ, už o 6 hodín neskôr sa na Facebooku objavila správa, že publicista svoj boj o život prehral. „Práve som dostal informáciu, že môj kamarát Jožko Kmeťo práve zomrel. Je mi to veľmi zaťažko, ale prosím vás všetkých, ak sa dá, pomôžme jeho manželke. Zostala úplne sama a viete, že doba je veľmi ťažká. Prosím vás všetkých o pomoc. Môžete sa obrátiť s pomocou na mňa alebo priamo na Ivetku,“ napísal moderátorov kamarát Eduard Daniš.