Tvrdý trest pre slovenského moderátora: Mesačný ZÁKAZ vysielania… Kvôli statusu na Facebooku!

História RTVS si pamätá na exemplárny trest, ktorý za status na svojom facebookovom profile dostala moderátorka športového spravodajstva Kristína Kormúthová. Tá za nie práve najšťastnejšie naformulované vety o Rómovi, ktorý jej chcel ukradnúť odkvapové rúry, dostala hodinovú výpoveď.

S ohľadom na tento fakt rádiový spíker Rudolf Rus obišiel ešte dobre. Pred pár dňami totiž na sociálnu sieť Facebook, konkrétne na profil relácie Headbanger_FM, ktorú moderuje, napísal pomerne nevhodný status, v ktorom narážal na nedávne obvinenia Marilyna Mansona z týrania žien.

„Antichrist Superstar Marilyn Manson nie je obyčajný chlapík odvedľa, empatický, citlivý, milujúci a bezproblémový partner a spolunažívanie s ním je extrémne náročné a vyčerpávajúce. Božemôj, čo šokujúce sa ešte v roku 2021 dozvieme?!“ zverejnil Rudi Rus. Príspevok sa niesol v pomerne ironickom duchu, čo by sa ešte dalo prehliadnuť.

No jeho následné zapojenie sa do diskusie pod ním už navodzovalo dojem, že si Rus Mansona zastáva a domáce násilie zľahčuje. Toto je len jeden z jeho komentárov: „Držal ju v pivnici? Mala s ním deti a nemohla odísť? Potrebovala prácu a iba vďaka sexu s ním to bolo možné?“ napísal moderátor už zo súkromného profilu. No status by ste dnes už na profile hľadali márne - je vymazaný.

Jeho reakcie však nenahnevali len diskutujúcich, ale aj samotné vedenie rádia. Výsledkom bol pomerne tvrdý trest. „Priatelia, prijal som od vedenia Rádia_FM mesačný dištanc kvôli statusu k Mansonovi a jeho kauze a následnej nezvládnutej komunikácii v komentároch, z ktorých mohol vzniknúť dojem, že zľahčujem a plne si uvedomujem komplexnosť problematiky domáceho násilia,“ informoval moderátor a za svoje predchádzajúce slová sa ospravedlnil.

Informoval tiež, že najbližšie štyri pondelky (počnúc uplynulým), kedy sa jeho relácia vysiela, nebudú počuť jeho, ale dídžejské sety od domácich znalcov gitarovej hudby. Oslovili sme v tejto súvislosti aj RTVS ako vysielateľa Rádia_FM. A toto je ich vyjadrenie k vzniknutej situácii:

„Svojím nerozvážnym postom na autorskej facebookovej stránke programu Headbanger_FM a následnými komentármi mohol moderátor (Rudi Rus) vyvolať dojem, že súhlasí, resp. ospravedlňuje a zjednodušuje násilie. Rádio_FM odsudzuje už i len náznaky akejkoľvek formy násilia a pre poslucháčov chce i naďalej predstavovať symbol média, ktorého morálne hodnoty sú jednoznačne definované obsahom, ktorý prináša.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli v dôsledku tohto pochybenia moderátora vyvodené dôsledky v podobe mesačného dištancu. Rádio_FM tak poslucháčom tohto žánrového špeciálu počas štyroch pondelkov, počnúc aktuálnym týždňom, ponúka náhradný program v podobe setov gitarovej, metalovej či dokonca tvrdšej hudby,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.