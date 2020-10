Slovenská herečka zažila najhoršie fotenie s uznávaným Kimličkom: Mala som strach, bolo to strašné!

Aby sa fotenie nezvrhlo v niečo nečakané, nesmeli by ho zorganizovať Adela Vinczeová a Dano Dangl, ktorý si Gabiku Marcinkovú pozvali ako hosťa do 2na1. No a ako to už pri tejto šou býva, ani tentokrát nebude núdza o rôzne "kulehy". Do jednej z najobľúbenejších brán - skrytej kamery - dvojica moderátorov zatiahla aj Lukáš Kimličku, ktorý mal Gabiku Fotiť pre potreby televízie Markíza.

Ešte počas skrášľovania sa v maskérni herečka vôbec netušila, že ju čaká naozaj strašidelný zážitok a bude pochybovať o svojej vlastnej psychike. Tvorcovia totiž našli dvojníkov všetkých účastníkov fotenia - od maskérky, cez asistenta, čašníčku až po samotného Kimličku. Zádrheľ bol v tom, že v ateliéri, kde sa fotilo, boli pripravení spomínaní dvojníci. Tí čakali na rôznych miestach, a tak Gabika na vlastné oči niekoľkokrát videla situáciu, ako zmizli za plátnom a zrazu sa objavili na jeho druhej strane alebo celkom inom mieste.

V šou 2na2 si z Gabiky Marcinkovej vystrelili pomocou dvojníkov Zdroj: TV MARKÍZA

Gabika Marcinková počas fotenia vôbec nechápala, čo sa okolo nej deje Zdroj: TV MARKÍZA

Herečka už nedokázala skryť nervozitu, nechápala, ako môžu ľudia tak rýchlo presúvať a všetko vyvrcholilo v momente, keď ju Kimlička obišiel, zašiel za roh a vzápätí sa objavil rovno pred jej očami. To, že nejde o Lukáša, nemala šancu odhaliť, keďže dvojník mal na sebe to isté oblečenie a pred tvárou fotoaparát. „Dobre. Toto si ako urobil," začala sa zmätene pýtať, no fotograf jej neodpovedal a tváril sa akoby sa nič zvláštne nedialo. Namiesto toho sa jej spýtal, či sa cíti dobre a niekoľkokrát jej ponúkol vodu. Gabika si tak v tom momente musela myslieť, že jej asi preskočilo. „Ja sa tam musím ísť prejsť," vyhlásila, no veľmi rýchlo ju usadili, aby celý fór nemohla odhaliť.

Gabika dokonca neskôr v štúdiu 2na1 úprimne vyhlásila, že mala skutočný strach a celé fotenie bolo strašné. To, ako to napokon zvládla, uvidíte na obrazovkách Markízy už dnes večer!