Tak toto už je sila: Heňo to po Rebekinom odchode z Farmy skúša ďalšiu ženu... To vážne s ŇOU?!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto je už naozaj veľa.... Neuplynuli ešte ani dva týždne, odkedy Farmu okrem duelantov musela opustiť aj Rebeka Hlavatá. Ako dôvod pre vylúčenie ďalšieho hráča nekompromisná Evelyn uviedla to, že súťažiaci sústavne a arogantne porušujú pravidlá. No a vyzerá to tak, že čo sa týka farmárskych románikov Henricha Kuľka, začal sa opakovať rovnaký scenár ako pred mesiacom...

Najprv mal totiž blízko k Nikole Fridrichovej, s ktorou strávil niekoľko vášnivých nocí. Hneď ako odišla sa to na statku zvrhlo a Heňo si našiel náhradu. A síce spomínanú Rebeku, ktorá bola dovtedy Nikolinou najlepšou kamarátkou, teda aspoň čo sa týka zostavy na Farme. Vzťah medzi Bekou a Henrichom začal vyzerať o čosi vážnejšie, súťažiaci svorne tvrdili, že dedinčan sa do 25-ročnej brunetky zamiloval.

Aktuálne to ale vyzerá tak, že pár dní po jej odchode už poškuľuje po ďalšej náhrade. Nočné chvíle strávil so Sárou Adamčíkovou, ktorú na Farme balil ako prvú. Neskôr si to však rozmyslel a sklamanej fitneske zostali len oči pre plač, keďže sa musela dívať na to, čo stvára s Nikol. Spriaznenú dušu našla v Erikovi Zahorjanovi, no city k Heňovi zrejme predsa len ešte niekde v kútiku svojho srdca prechováva, čo napokon aj sama priznala.povedala pred kamerou.

Henrich to opäť skúšal na Sáru Zdroj: TV MARKÍZA

Ešte pred pár týždňami si nežnosti vymieňal s Rebekou Hlavatou Zdroj: TV MARKÍZA

Heňo začal mladú brunetku opäť motať a sľúbil jej, že ju na statku potiahne, pokiaľ ho bude počúvať a vzdá sa Erika. Sára akoby zabudla na to, že kvôli nemu pred pár týždňami plakala ako o dušu, keď sa k nej zachoval posledný grobian a vykrikoval, že pokiaľ by jej povedal, aby ho orálne uspokojila, fitneska ho poslúchne.

No a tak trochu podobnú taktiku skúšal aj teraz. Tentokrát ale chýbali vulgarizmy a Sáre hral na city. „Teraz keby som mohol, tak ťa pobozkám ale... Mohol by som, jasne, že by som mohol," rozprával mladej tmavovláske, ktorá si evidentne aspoň trochu uvedomuje, o čom je zmena jeho správania. Potom si ju pritiahol a pobozkal na čelo. „Fúha. Už tu nemáš Rebeku, už tu nemáš Niky. Zrazu som tu ja," krútila pred kamerami hlavou Sára. Nuž, snáď sa opäť nenechá zlomiť...