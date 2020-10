Tvoja tvár rozdelila divákov: Obrovská kritika na maskérov... TOTO čo má byť?!

V poslednej epizóde sa medzi interpretmi, ktoré mali osobnosti napodobniť, objavilo meno Karla Gotta. Náročnej úlohy stvárniť zosnulú česko-slovenskú legendu sa zhostila speváčka Bára Basiková. Tá je aj v našich končinách známa svojim skvelým umeleckým prejavom, no a túto výzvu prijala s pokorou a do svojho vystúpenia sa naplno vložila. Koniec-koncov, jej podanie hitu Lady Karneval ocenili aj diváci.

Tým neuniklo ani to, že si dala mimoriadne záležať i na gestách a pohyboch, vyhrala sa aj s tónmi. Z jej imitovania Karla Gotta tak nevznikla žiadna nevydarená paródia. To sa ale už nedá povedať o jej kostýme a maskovaní. To, ako v maskérni stvárnili maestra z jeho mladosti vyvolalo medzi mnohými veľkú vlnu nevôle. Na sociálnych sieťach sa začali množiť reakcie hovoriace o tom, že toto teda naozaj nevyšlo.

Maska Karla Gotta maskérom veľmi nevyšla. Aspoň podľa reakcií niektorých divákov a českých médií. Zdroj: Tv Nova

Bára Basiková ako Karel Gott Zdroj: Tv Nova

„Tak ak toto bol Karel, tak maskéri si asi robili školu v čase koronavírusu. Cez počítač," napísala istá pani Ľudmila. „Tá podoba super, fakt. Maskéri perlia," či „A toto sa má podobať Karlovi? Pane Bože, čo si predtým maskéri zahúlili alebo šľahli," nechápali niektorí fanúšikovia šou, ktorí si myslia, že tento vzhľad bol skôr potupou. A čo vy, vidíte v Basikovej prestrojení podobu s fenomenálnym Gottom?