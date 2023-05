Exfarmárka je TEHOTNÁ, ale... Doslova TRPÍ!

V ročníku, keď reality šou Farma vyhrala Xénia Gregušová, bojovala o 75-tisíc eur aj Katarína Pohančaníková. Tú s víťazkou okrem túžby vyhrať spájal aj ich kolega Matúš Jaroš, ktorý bol striedavo zaľúbený do jednej a potom zas do druhej. No a citlivá blondínka aktuálne hlási krásnu novinku.

Stane sa mamičkou. Prvé mesiace však pre ňu vôbec nie sú jednoduché. „24 hodín denne mi bolo zle, zvracala som tak 3-krát denne, všetko voňavé mi neskutočne smrdí, spávať môžem len na ľavom boku alebo na chrbte, pridalo sa pálenie záhy, ptyliazmus, nechutilo mi jesť ani piť (no musela som sa premôcť, lebo inak mi bolo ešte horšie) a prejsť aj pár schodov bolo pre mňa ako hotový výstup na Gerlach,“ opísala ťažké časy Katka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV MARKÍZA

„A to som si hovorila, že keď raz budem tehotná, neprestanem cvičiť, chodiť na túry a podobne... No naše bábätko sa zrejme rozhodlo, že nechce, aby som bola taká aktívna. A tak postupne v zrkadle už nesledujem, ako sa moje bruško mení na tehličky, ale ako zo dňa na deň viac a viac guľatie,“ pokračovala budúca mamička. Dnes jej je už, podľa jej vlastných slov, lepšie a nevoľnosti ustúpili. A so sledovateľmi sa podelila aj o pohlavie bábätka - čaká dievčatko.