Temná minulosť čarodejnice (†79) z Arabely: Plánovala samovraždu… Manžel si pred ňou vystrelil mozog!

Jana Andresíková pred rokmi zahviezdila v legendárnom českom seriáli Arabela. Stvárnila tam postavu čarodejnice pani Černej, kolegyne Rumburaka. Ani mega úspešný projekt sa však herečke nepostaral o spokojný a harmonický život. Práve naopak - v minulosti si prešla veľmi temnými obdobiami.

Keď od nej odišiel prvý muž, otec jej dcéry Michaely, umelkyňa to niesla veľmi ťažko. „Prakticky tam začali jej depresie a psychické problémy. Keď mala Miša asi 10 rokov, naplánovala dokonca samovraždu a dcéru chcela zobrať so sebou, ale našťastie ich na poslednú chvíľu zachránila Janina kamarátka,“ prezradil Andresíkovej dlhoročný dôverník.

Jana Andresíková si v minulosti prešla veľmi náročnými chvíľami. Zdroj: CT

Možno práve tam vznikli zárodky nie práve ideálneho vzťahu medzi matkou a dcérou. Ten vraj nikdy nebol dobrý - minulý rok dokonca herečka podala na Michaelu a svojho vnuka trestné oznámenie. Podľa jej slov ju mali pod nepravdivou zámienkou prinútiť predať takmer nový dom pri Mělníku. Nehnuteľnosť im okrem toho predala výrazne pod cenou a ani len netušila, že v ňom nebude môcť dožiť.

Navyše, ani zo zníženej sumy vraj nevidela značnú časť peňazí. Andresíková napokon skončila v garsónke. „Podivná garsónka s jedným oknom, sociálnym zariadením, kde by sa za chvíľu zbláznil aj mladý a zdravý človek, bola pre mňa nočnou morou. Dali mi tam pár vecí a zvyšok neriešili. Nemala som silu vzdorovať, bola som zúfalá a bezradná,“ sťažovala sa vtedy známa Češka.

No to zďaleka nebolo to najhoršie, čo za svoj život prežila. Hororom si prešla pri svojom druhom manželovi. Ten si vystrelil mozog rovno pred jej očami. „Neviem, čo sa potom stalo. Nemali sme problémy, ale jedného dňa sa predo mnou zastrelil a bolo po všetkom... Keď to urobil, prišiel sa ma opýtať, či niečo nechcem, uvariť kávu... Povedala som - Jiříčku nie, a zrazu, akoby vystrelil štupeľ zo šampanského. Taký tupý zvuk. Vo mne sa všetko zastavilo. Nedokázala som pochopiť, prečo to takto urobil,“ opísala osudné chvíle herečka.