Smrť čarodejnice (†79) z Arabely: Nakazila sa koronavírusom... Po týždni zomrela v nemocnici!

PRAHA - V pondelok večer českú a slovenskú verejnosť obletela správa o smrti 79-ročnej herečky Jany Andresíkovej. Tá pred rokmi stvárnila postavu čarodejnice pani Černej v legendárnom seriáli Arabela. Ako jej dcéra Michaela prezradila, známa Češka sa zotavovala po operácii nohy. Jej stav sa zlepšoval, no potom sa nakazila koronavírusom!

Smutnú správu českému Blesku oznámila včera večer práve Andresíkovej dcéra Michaela Binderová. „S bolesťou v srdci oznamujeme, že nás dnes opustila moja maminka, herečka a pedagogička, doc. Jana Andresíková,“ oznámila. A neskôr aj priblížila okolnosti maminej smrti.

Na jar herečka podstúpila vážnu operáciu po tom, čo si zlomila nohu v krčku. „Bola v LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných) Mělník - Podolí. Okrem štandardnej starostlivosti mala priplatenú aj rehabilitáciu, dúfali sme, že sa nám z úrazu skoro zotaví,“ popísala zdrvená dcéra. Všetko aj vyzeralo nádejne, no potom prišiel zákerný vírus.

„Jej stav sa zlepšoval, ale podľa všetkého všetko zmenila infekcia koronavírusom!“ priblížila Michaela. Jej slová potvrdí až oficiálna pitevná správa, no je vysoko pravdepodobné, že nádej na uzdravenie rodine zobral práve zákerný COVID-19. S tým herečka bojovala v nemocnici celý týždeň. „Z LDN bola maminka prevezená minulý pondelok 12. októbra do nemocnice s poliklinikou v Mělníku, kde aj zomrela,“ dodala dcéra.

Jana Andresíková si v Arabele zahrala čarodejnicu pani Černú. Jiří Lábus vtedy stvárnil jej zlovestného partnera Rumburaka. Zdroj: ČT/Jtka Bylinská

Zdravotné problémy však podľa slov jej kolegov z legendárnej Arabely, mala herečka celé roky. „S Janou som sa videl naposledy už pred rokmi. Raz to bolo v nemocnici, to sme točili medailónik o Arabele a natáčaní. Mala veľké bolesti chrbta. Inak to bola veľká profesionálka, skvelo sa s ňou spolupracovalo,“ zaspomínal si predstaviteľ Rumburaka Jiří Lábus.

Podobné spomienky má aj predstaviteľka princeznej Xenie Dagmar Patrasová. „S Janičkou som strávila kopu času pri natáčaní oboch sérií Arabely. Bola to milá a vrúcna žena, ktorá nikdy neskazila žiadnu srandu napriek tomu, že už vtedy trpela veľkými bolesťami. Vyžarovala z nej pohoda a dobrá nálada. Nedávala na sebe poznať, keď ju niečo trápilo,“ dodala.

Jana Andresíková trpela celé roky veľkými bolesťami. Zdroj: CT

Hviezda, akou bola Jana Andresíková, by si za normálnych okolností zaslúžila veľký verejný pohreb s umeleckými poctami. Bohužiaľ, pandémia rodine túto možnosť neumožňuje. Čo bude s poslednou rozlúčkou, ešte nevedia. „Zatiaľ nie sme schopní odpovedať, poradíme sa s priateľmi a tiež musíme vychádzať z aktuálnej situácie a vládnych obmedzení.“