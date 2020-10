Šokovaná Kalisová: Ľudia ju zrazu HEJTUJÚ... Neuveríte za čo!

Spoločnosť je aktuálne rozdelená koronavírusom na tých, ktorí bez reptania nosia rúška a tých, ktorí ich vnímajú ako symbol zotročenia. Práve táto téma priniesla negatívne reakcie aj doterajšiemu miláčikovi svojho publika.

Miriam Kalisová nie je kontroverzná osoba a na svojich fanúšikov sa snaží pôsobiť a vplývať pozitívne. Preto ju dnes prekvapila situácia, s akou sa bežne nestretáva. „Ja som dnes dostala normálne že dva hejty a to sa mne normálne nestáva, že si niekto dá tu námahu, napíše mi správu a hejtuje. Normálne som bola dvakrát zhejtovaná a bolo to úplne vtipné, lebo prvý začínal v štýle: Nechcem hejtovať, ale... a druhý: rada ťa sledujem, ale...” zverila sa fanúšikom moderátorka, ktorá sa rozhodla nejsť do konfrontácie, ale profily zablokovala.

Zdroj: Instagram MK

Zdroj: Instagram MK

Negatívne správy sa týkali predchádzajúceho príspevku v takzvaných stories, kde sa Miriam prihovárala fanúšikom z auta a na tvári mala rúško. „Ten hejt sa týkal toho, že som mala rúško v aute. Vôbec im nenapadlo sa zamyslieť nad tým, že možno som nebola v tom aute sama, možno som čakala na to, kým sa budem rozprávať cez okienko s vrátnikom, možno... čokoľvek,” reagovala Kalisová.

Nuž, v podstate pre rúško v aute nemusí mať nijaký dôvod. Pretože – prečo by ho vlastne nemohla mať? Či už si ho ľudia zo zvyku zabudnú dať dole alebo sa chystajú prihovoriť cez okno cudziemu človeku, nemali by byť za to napádaní. Nejde o chybu, priestupok ani nič zlé, len niekomu vadí, že iní niekedy dodržiavajú pravidlá aj nad rámec toho, čo je prikázané.