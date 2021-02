Kalisová vyše tri roky po rozvode: Jedna svadba jej nestačí!

Martin Šmahel sa niekoľko mesiacov po rozvode zoznámil s Beátou, s ktorou si neskôr založil aj rodinu. Miriam Kalisová chodila napríklad s bývalým hokejistom Dušanom Pašekom, či PR manažérom Michalom Menkynom, no oba vzťahy stroskotali.

VIDEO Miriam a Martin sa ukázali v spoločnosti v čase, keď im to už škrípalo

Tí, ktorí moderátorku sledujú na sieti Instagram, vedia, že je veľmi vnímavá a citlivá. Mnohých preto zaujíma, či po týchto vzťahových neúspechom nezanevrela na manželstvo. Od jedného zo svojich sledovateľov dostala konkrétnu otázku, či si dokáže vo svojom živote predstaviť druhú svadbu.

A zdá sa, že Miriam stále verí na lásku. Aj keď odpovedala v pomerne vtipnom duchu: „Svadby sú super. Škoda mať len jednu.”

Zdroj: Instagram MK

Navyše ale pripojila aj akýsi návod pre toho pána pravého. Miriam najnovšie podniká so sviečkami, na ktorých sú natlačené jej básne. A práve v nich sa skrýva presne to, ako si ona predstavuje svoj naplnený vzťah. Má to byť muž, ktorý si bude stáť za svojím slovom, dokáže si priznať chybu a nikdy nezabudne žene prejavovať svoju lásku.

