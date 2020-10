Pozor na želania! Česká speváčka (57) chcela koronavírus, dostala ho: Názor na pandémiu však nezmenila!

PRAHA - Má, čo chcela! Česko, rovnako ako Slovensko, zavádza prísne opatrenia, ktoré by mali dostať zákerný koronavírus pod kontrolu. Radikálne sa proti nim postavila napríklad speváčka Bára Basiková (57). Dokonca vyslovila želanie, že by COVID-19 chcela dostať... A netrvalo dlho a bola pozitívna! Názor na nariadenia však nezmenila.

Rovnako ako u nás, aj u našich západných susedov dosahuje počet pozitívnych prípadov na COVID-19 každým dňom alarmujúce čísla. Česko preto pristúpilo k tvrdým opatreniam a od pondelka na najbližších 14 dní zatvára divadlá, kiná, športoviská a ďalšie inštitúcie. To však pre mnohých znamená stratu príjmu a následné existenčné problémy.

Odporcom nariadení je aj speváčka Bára Basiková. Nielen, že aktuálne pozastavili výrobu televízneho programu, v ktorom účinkuje, doposiaľ musela navyše pravidelne chodiť na testy. Otrávená speváčka preto v jednom momente vyslovila želanie, že by COVID-19 najradšej chytila, nech to má už za sebou. No a netrvalo dlho...

„Podľa testu som koronu už prekonala, ale neviem o tom, nič mi nie je. Napriek tomu som zostala desať dní v povinnej karanténe,“ prezradila v rozhovore pre Super.cz Basiková. „Ja som rada, že to mám za sebou, telo si vytvorí protilátky a prirodzenú imunitu. Aj tak sa musíme nakaziť všetci, COVID nezmizne, už tu s nami bude na veky vekov,“ myslí si Bára.

Ďurianovej exmanžel má koronu: Takéto sú jeho príznaky... Nikomu by som to neprial!

A názor na zavedené opatrenia nezmenila ani po tejto skúsenosti. „To, že máme desať dní pauzu, a nikomu nič nie je, mi príde nezmyselné. Ale vláda nariadila, našťastie máme tri diely nakrútené dopredu. Ale súčasné reštrikcie sú neprimerané,“ nechala sa počuť. „Vypukol tu mor? Denne umierajú tisíce ľudí? Nie. A tá panika, strach, zákazy, straty zamestnaní a neustále karantény sú omnoho, ale omnoho horšie než samotná choroba,“ dodala speváčka.

Strach o legendárneho Panenku: Na JIS-ke ho udržujú pri živote, má koronavírus!

Našťastie u nej sa choroba neprejavila vôbec. Sú tu však takí, ktorí s nákazou bojujú dokonca v nemocnici. Neľahký priebeh ochorenia má aj moderátor Libor Bouček, ktorý pred koronavírusom varuje. Vo vážnom stave musel byť hospitalizovaný aj legendárny český futbalista Antonín Panenka.