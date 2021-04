Česká speváčka (58) po troch rozvodoch: Inzerát na zoznamke!

Aj pandémia prispela k tomu, že sa Bára Basiková bez muža po svojom boku cíti osamelá. Predsa len kontakty s inými ľuďmi sú obmedzené, a tak je nezadaný človek viac sám.

Preto sa rozhodla prvýkrát vo svojom živote využiť zoznamovací inzerát. „Toto je po prvý raz, čo som si dala inzerát na zoznámenie. Použila som iné meno a mám tam fotku, na ktorej nie som úplne identifikovateľná. Ale kto chce, ten ma spozná,” prezradila speváčka pre Blesk.

Bára plánuje nadviazať vzťah a neskôr mužovi odhaliť, kto naozaj je. „A zistilo by sa, či by do toho dotyčný chcel vôbec ísť. Možno má veľa chlapov neznáša alebo vôbec nepozná,” hovorí Basiková.

Zdroj: ČT

Zatiaľ sa jej ale záujemci príliš nepozdávajú. „Aj keď sú to muži mojej generácie, pripadajú mi starší. To ma strašne prekvapuje. Nechcem sa nikoho dotknúť, tiež mám určitý vek, ale necítim sa naň a mentálne sa cítim mladšia,” tvrdí umelkyňa.

Tá bola naposledy vydatá za muža o 16 rokov mladšieho. S producentom a hercom Petrom Polákom má syna Theodora. Predtým bola vydatá za architekta Jaromíra Pizingera, ktorý bol starší, ale vzťah stroskotal pre jeho neveru. Prvým manželom Basikovej bol hudobník a stolár Petr Jícha, s ktorým má dvojičky - dcéry Aničku a Marušku.