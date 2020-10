Dusno na nakrúcaní markizáckych Extrémnych premien: Konflikt so štábom a... Manžela vyhodila z bytu!

BRATISLAVA - Keď 172-kilogramová Jarmila začala svoju premenu pred kamerami, po tvrdé slová nešla ďaleko. Divákov možno ani napokon neprekvapilo, že so svojím postojom sa dostala do konfliktu s Marošom Molnárom a jeho tímom odborníkov. A manžel? Toho rovno vyhodila z bytu!

Keď sa Jarmila na začiatku premien postavila na váhu, tá ukázala 172 kilogramov. 30-ročná žena bola odhodlaná s nadbytočným tukom zatočiť, no už prvý tréning ukázal, že po drsné slová nejde ďaleko. A často akoby hľadala výhovorky, prečo niečo nejde a nedá sa.

Zdroj: TV MARKÍZA

A po 6 mesiacoch musel zrazu štáb riešiť problém. „Jarka je opäť trošku viac podráždená na tréningu, hneď sa začne vyhovárať, že má problém s kĺbmi. Aj napriek tomu, že som ju poslal k lekárovi, tak si nemyslím, že je problém v kĺboch, ale problém je niekde v domácnosti,” povedal tréner Maroš Molnár.

Samotná Bratislavčanka však videla problém práve v odborníkoch, ktorí jej pri zhadzovaní kíl pomáhali. „Doktor je povedal presne na základe MRI, čo jej je. Jarka ale s tým vôbec nesúhlasila. Keď sa vrátila od doktora nahnevaná, praskli jej nervy a povedala, podľa mňa, veľmi škaredé veci, čo sa mňa a celého tímu dotkli,” prezradil Maroš, ktorý si chcel celú situáciu vydiskutovať.

Spolu s výživovým poradcom Michalom Páleníkom zašli za Jarmilou kvôli jej vyjadreniu, že sa v Extrémnych premenách nestretla so žiadnym odborníkom. Do sporu zasiahol aj jej manžel Ionut, ktorý im vyčítal, že neriešili jej bolesti bedrového kĺbu.

Ako vysvitlo, Jarmila sa kvôli váhe nezmestila do CT prístroja, a tak museli všetci čakať na chvíľu, kedy ju budú môcť vyšetriť. A zatiaľ na základe svojich znalostí a skúseností pracovali s brunetkou tak, aby sa jej bolesti nezhoršili. „Chce rýchle riešenie a keď tomu nerozumie, bráni sa a bráni sa útokom. Jarka chce všetko a hneď. Podobne ako so všetkými liekmi, diétami a doplnkami, ktoré brala. Pokiaľ niečo nefunguje do týždňa, je to nanič, všetci okolo môžu za to, čo sa jej deje, a je zle. Všetci sme tu za jediným účelom, aby sme jej pomohli,” vyjadril sa Páleník.

Maroš videl v jej správaní sa aj vplyv manžela, ktorý má výbušnú povahu. Nakoniec aj samotná mladá žena prišla na to, že muž po jej boku zrejme nie je ten pravý. „Ja o veľa veciach nerozprávam a nechcela som to ani vyťahovať, ale premýšľam nad tým, že asi nie som vo vzťahu šťastná. Vďaka premenám sa mením ja celá a uvedomujem si, že popri mojom mužovi som stratila hodnotu ako žena,” zverila sa divákom.

A nakoniec v 331. deň došlo k zlomu: „Ja mám dnes za sebou celkom zaujímavý deň. S mužom sme sa pohádali a dospelo to vlastne až do takého štádia, že som proste vybuchla a povedala som mu, že si má zbaliť veci a odísť z bytu.”

Jarmila nakoniec zhodila 76 kilogramov a na záverečnom vážení displej na váhe ukázal číslo 96. Ako zhodnotil Maroš Molnár, prešla veľmi dlhú cestu, na ktorej rozchod s manželom bol evidentne pozitívnym krokom. „Jarka bola veľmi komplikovaná. Vždy bolo niečo zle a dlho, dlho, dlho trvalo, pokiaľ pochopila, že ja som ten, ktorý stojí na jej strane a chce jej pomôcť. Potom sa to celé začalo pomaličky vyvíjať k lepšiemu, ale najviac sa to pohlo, keď – bohužiaľ, je to hnusné, keď to poviem, ale je to tak – akonáhle sa rozišla s Ionutom, zistila, že zdieľala názory niekoho iného a nie svoje,” povedal.

V závere sa tmavovláska ospravedlnila Marošovi aj Michalovi.

Jarmiline záverečné slová:

„Odbremenila som sa od všetkého, čo ma ťahalo dole. Ja som žila s človekom, ktorý veľmi dokázal ublížiť slovami a ja som aj vám všetkým ublížila veľmi a chcem sa za to takto ospravedlniť, lebo nebolo to pekné. Ja som taký človek, že som strašne múdra, premúdrelá... A v konečnom dôsledku ste mali všetci pravdu a nesprávala som sa vtedy v salóne pekne.

Keby som mala zhodnotiť toho človeka na videu, tak asi mi je ho strašne ľúto, pretože ten človek musel byť veľmi nešťastný. Aj som bola, veľmi. A ubližovala som tým nielen sebe, ale aj ostatným.

Nehádžem vinu na manžela, lebo to bola moja vina, ale kvázi on bol ten človek, kvôli ktorému som sa ja takto spustila. Nie že on za to môže, ale ja som sama sebe dovolila sa takto spustiť kvôli nemu.”

