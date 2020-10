Druhá šanca nevyšla... Markizácka brunetka je už ROZVEDENÁ!

Po 300 dňoch svojej premeny v markizáckej šou si nechtárka Jarmila uvedomila, že jej manželstvo nie je ideálne. „Premýšľam nad tým, že asi nie som vo vzťahu šťastná. Vďaka premenám sa mením ja celá a uvedomujem si, že popri mojom mužovi som stratila hodnotu ako žena,” uviedla pred kamerou.

Aj tréner Maroš Molnár neskôr potvrdil, že sa Jarmilino správanie zmenilo k lepšiemu práve po rozchode s Ionutom. Napriek tomu to brunetka so svojím manželom ešte skúsila. „Po skončení šou som mu chcela dať druhú šancu, ale žiaľ, charakter sa nemení, menia sa iba okolnosti a ak raz človek niečo robí šesť rokov, bude to robiť aj ďalších 60,“ povedala pre portál markiza.sk.

Je tak jasné, že vzťah sa im už zlepiť dokopy nepodarilo. „S manželom sme sa rozviedli 23. septembra. Je mi ľúto, že rozpad nášho manželstva dáva za vinu mne a v prvom rade Extrémnym premenám, pretože si neuvedomil, že práve on bol ten, kto náš vzťah postupne ničil svojím správaním voči mne,” tvrdí Jarmila, ktorá aktuálne prázdne miesto po mužovi ešte zapĺňať nechce.

„Vzhľadom na to, že som sa celé tie roky venovala iba manželovi a uprednostňovala som ho pred sebou samou, chcem sa teraz venovať hlavne sebe a pracovať na svojom šťastí. Keďže som vždy išla zo vzťahu do vzťahu, nevedela som nikdy, aké to je žiť sama so sebou a teraz je na to ten správny čas. Preto novú známosť momentálne nehľadám,“ uviedla zmenená brunetka.