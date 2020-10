Nehoda pod vplyvom alkoholu a drog: Markizácky súťažiaci skončil vo väzení!

Juraj Kečkéš

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Závislosť mu pokazila život! Najprv pod vplyvom alkoholu a drog havaroval, pričom spolujazdec to neprežil, a tak Juraj Kečkéš putoval do väzenia. Lenže pod vplyvom výčitiek sa začal nadmerne prejedať a do Extrémnych premien prišiel s váhou 255 kilogramov.